- Cel mai mare incendiu izbucnit in acest an in California, Dixie Fire, a distrus deja vegetația de pe o suprafața echivalenta cu cea a orașului Chicago. El este atat de amplu, incat iși genereaza de acum propriul climat și risca sa ingreuneze și mai mult misiunea pompierilor locali, informeaza Agerpres…

- Pompierii americani au facut publice un videclip filmat din cabina mașinii aflate in timpul unei intervenții la incendiile care mistuiesc nordul Californiei inca din 4 iulie. Imaginile obținute și postate de BBC au surprins exact momentul cand vehiculul salvatorilor este cuprins de o perdea de flacari.…

- Confruntat cu o seceta grava, guvernatorul Californiei a extins starea de urgența și le-a cerut locuitorilor „eforturi voluntare de conservare a apei”. Cea mai grava seceta din 1977: California și-a indemnat joi, 8 liulie, locuitorii sa-și reduca consumul de apa cu 15% și a extins starea de urgența…

- Francisco Duarte, fotbalist uruguayan, a scapat de flacarile unui incendiu dupa ce a sarit de la etajul 11 al unui hotel. Barbatul era plasat in carantina intr-un hotel din Buenos Aires și, fiind infectat cu coronavirus, nu a mirosit fumul provocat de incendiu. Fotablistul era mijlocaș la echipa Club…

- O solicitare pentru intervenția pompierilor a fost inregistrata in dimineața aceasta, in jurul orei 7.40, care anunța faptul ca acoperișul unei case de pe strada Giordano Bruno, din municipiul Cluj-Napoca, a fost cuprins de flacari. Doua autospeciale de stins incendii cu apa și spuma, precum…