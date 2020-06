Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, este o zi foarte importanta pentru creștinii ortodocși. Atunci este sarbatorita Pogorarea Duhului Sfant, ziua in care se rostește o rugaciune speciala catre Duhul Sfant, despre care se spune ca face minuni, te ferește de boli și ca ține necazurile departe.

- Sambata, creștinii ortodocși fac pomenirea Sfantului Cuvios Isaachie Marturisitorul. Acesta a trait in secolul al IV-ea, in vremea imparatului Valens Arianul, și s-a facut remarcat pentru predicile creștinilor din Constantinopol.

- In fiecare an pe data de 27 mai, romanii au parte de o sarbatoare importanta! In aceasta zi este praznuit Sfantul Vindecator Ioan Rusul! Iata ce rugaciune trebuie sa rostești ca sa te vindeci de boala.

- Anual, data de 20 mai reprezinta un motiv de mare bucurie pentru creștini. In aceasta zi, fiecare credincios sarbatoresc mai mulți Sfinți importanți. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești ca sa-ți mearga bine!

- Vineri, pe data de 8 mai 2020, creștinii au un mare motiv de bucurie! In calendarul ortodox sunt sarbatoriți mai mulți sfinți importanți, de care fiecare bun credincios trebuie sa știe. Iata care sunt aceștia!

- Anual, ziua de 4 mai reprezinta un motiv de mare bucurie pentru creștini. In calendar ortodox sunt praznuiți mai mulți Sfinți importanți, de care fiecare bun creștin trebuie sa știe. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești in aceasta zi!

- Bucurie mare pentru creștini! Data de 22 aprilie reprezinta un motiv de mare sarbatoare pentru fiecare credincios. In fiecare an, in calendarul ortodox sunt praznuiți mai multi sfinti importanti. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești in aceasta zi!

- Un important sfant este pomenit de creștinii ortodocși, pe 29 martie. Orice bun creștin trebuie sa știe și, in aceste clipe grele, sa rosteasca rugaciunea pentru aflarea adevarului și pentru mantuirea sufletelor.