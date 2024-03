Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta zi, Biserica Ortodoxa Romana il praznuiește pe Sfantul Cuvios Vasile Marturisitorul. A trait intre anii 717-741, in era imparatului Leon Isaurul și a parimit multe din cauza credinței sale. Rugaciunea care se rostește astazi, va aduce vindecare.

- Ca in fiecare an, pe data de 14 februarie, creștinii il praznuiesc pe Sfantul Cuvios Auxentie, cel ce a primit din partea Domnului darul vindecarii. Rugaciunea pe care sa o rostești astazi pentru alungarea bolilor.

- In data de 31 ianuarie 2023, calendarul ortodox marcheaza praznuirea Sfinților Chir și Ioan, venerați pentru credința lor neclintita și pentru marturia lor de curaj in fața prigoanei. Ce rugaciune este bine sa rostești.

- Bolile grave sunt vești devastatoare pentru oameni, iar singura lor speranța de a se vindeca este in credința și in puterea medicilor. Din acest motiv, exista o rugaciune puternica care vindeca bolile grave. Este considerata un adevarat miracol pentru sanatate, avand in vedere puterea uriașa pe care…

- Este zi de sarbatoare pentru credincioșii de la noi din țara. Potrivit calendar ortodox 11 ianuarie 2024, creștinii celebreaza un mare sfant, facator de minuni, considerat ocrotitor al copiilor și femeilor insarcinate. Exista o rugaciune speciala pe care este bine sa o rostim astazi. Credincioșii celebreaza…

- In fiecare an, pe data de 11 ianuarie, Biserica il praznuiește pe Sfantul Cuvios Teodosie cel Mar, cunoscut drept vindecator al sterilitații. Ce rugaciune e bine sa rostești in aceasta zi.

- An de an, la data de 25 decembrie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori ale anului calendaristic, Nașterea Domnului, Craciunul. Iata cea mai puternica rugaciune pe care daca o vei rosti de Craciun vei fi binecuvantat tot anul!

- An de an, pe data de 18 decembrie, creștinii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Daniil Sihastrul. Aceasta zi de sarbatoare este trecuta cu o cruce neagra in calendarul ortodox. Iata ce rugaciune e bine sa o rostesti daca ești intr-o situație disperata.