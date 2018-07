Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Ortodoxa ii praznuieste vineri 29 iulie pe Sfintii Apostoli Petru si Pavel. Cei doi apostoli sunt sarbatoriti impreuna pentru ca au murit in aceeași zi, in anul 67, in timpul prigoanei crestine declansate de imparatul roman Nero. Parintele Vasile Ioana, parohul Bisericii ”Sfantul Nicolae Dintr-…

- CHIȘINAU, 17 iun — Sputnik. Suntem în a doua duminica din Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel și în cea de-a III-a duminica de dupa Rusalii. În acesta zi Biserica face pomenirea Sfântul Ierarh Mitrofan, patriarhul Constantinopolului (326), a Cuviosul Zosima…

- Andra Madularu era studenta in anul IV, la Facultatea de Drept a Universitatii Ovidius din Constanta. Miercuri dupa-amiaza i s-a facut rau in timp ce era la cursuri. Potrivit primelor informatii, Andra ar fi facut un infarct. Medicii care au sosit imediat la fata locului au incercat in zadar sa o…

- Sfantul Cuvios Simeon a trait in secolul al VI-lea. S-a nascut in Antiohia Siriei (522). La varsta de 6 ani ajunge in pustie, la parintele Ioan. Prin purtarea de grija a acestui parinte, s-a dat celor mai aspre nevointe de postiri, privegheri si rugaciune. Sfantul Cuvios Simeon a petrecut multi ani…

- CHIȘINAU, 11 mai — Sputnik. La una dintre recentele sale predici, parintele Calistrat de la manastirea Vladiceni de lânga Iași a explicat care sunt cauzele saraciei unor oameni și cele ale prosperitații economice ale altor. © Sputnik / Igor Vzorov(VIDEO) De ce merita sa te muți la…

- "Biserica Greco-Catolica, prin Episcopia de Cluj-Gherla, deplânge moartea unei fiice de-a sale dragi, Doina Cornea, dar aduce deopotriva multumire si lauda lui Dumnezeu pentru darul vietii si credintei sale, pentru generozitatea, tenacitatea si curajul cu care si-a pus numerosii talanti…