Calendar-Ortodox. 7 februarie 2024 - Ce sfinti sunt sarbatoriti astazi In aceasta luna, ziua a saptea, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Partenie, episcopul Lampsacului.Acest preacuvios a trait pe vremea imparatiei marelui Constantin, si era fiul lui Hristofor, diaconul bisericii din Melitopole. Cu toate ca nu stia la inceput carte, totusi se nevoia indeletnicindu se cu orice lucrare de fapte bune. Astfel, ocupandu se uneori cu pescuitul, impartea peste in dar celor ce cereau de la el. Si atat de mare era evlavia si virtutea lui ascunsa, incat si dar de la ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, ziua a patra, pomenirea cuviosului parintelui nostru Isidor Pelusiotul.Sfantul Isidor era egiptean de neam, si era cunoscut ca fecior de parinti binecredinciosi si iubitori de Dumnezeu, fiind totodata rudenie cu Teofil si cu Chiril, arhiepiscopii Alexandriei. Inaintand el mult in invatatura…

- In aceasta luna in ziua intai, pomenirea sfantului mucenic Trifon.Sfantul Mucenic Trifon s a nascut in Frigia, unul din districtele Asiei Mici, in satul Lampsacus. Inca din tinerete Domnul l a invrednicit cu puterea izgonirii demonilor si a vindecarii diferitelor boli. Odata, mucenicul a salvat intreaga…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si sasea, pomenirea cuviosului nostru parinte Xenofont, a sotiei sale Maria si a fiilor lor Arcadie si Ioan.Cuviosul Xenofont era din Constantinopol, om bogat pe dinafara, iar pe dinauntru plin de cucernicie. Deci, si a trimis pe cei doi fii ai sai la Beirut in Fenicia,…

- In aceasta luna, in ziua a doua, pomenirea celui intre sfinti parintele nostru Silvestru, papa al Romei.Sfantul Silvestru s a nascut in Roma cea veche si a fost crescut de mic in credinta crestina, invatand carte si purtari bune de la preotul Cvirin. Ajungand in varsta si a aratat dragostea catre Dumnezeu…

- In aceasta luna, in ziua a patra, pomenirea patimirii Sfintei marii Mucenite Varvara Barbara .Sfanta Mucenita Varvara a trait pe vremea imparatului Maximian 284 305 la Heliopolis Helenopont Helespont . Era fiica unui pagan cu numele Dioscur sau Dioscor , care o tinea sub paza, intr un turn inalt, din…

- In aceasta luna in ziua a douazeci si treia, pomenirea celui intre sfinti Parintelui nostru Amfilohie, episcopul Iconiei.Acest sfant, dupa ce a trecut fiecare treapta bisericeasca si a stralucit cu nevointa si dumnezeiasca cunostinta, a fost hirotonit episcop al Iconiei, cu vointa lui Dumnezeu si alegerea…

- In aceasta luna, in ziua a nouasprezecea, pomenirea Sfantului Prooroc Avdie Abdia .Acesta se talcuieste robul Domnului, ori marturisit, si era din pamantul Sihem, din tarina lui Vitaharam. El a trait mai inainte de nasterea lui Hristos cu opt sute de ani. A slujit mai intai regelui Samariei Ahav si…

- In aceasta luna, in ziua a treisprezecea, pomenirea celui dintre sfinti, Parintele nostru Ioan Gura de Aur Hrisostomul , arhiepiscopul Constantinopolului.Acest mare si vestit luminator dascal al lumii a fost din marea cetate Antiohia, din parinti credinciosi ortodocsi amandoi; tatal lui era Secund Stratilatul…