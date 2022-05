Calendar-Ortodox: 31 mai - pomenirea sfantului mucenic Ermie

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a paisprezecea, pomenirea sfantului mucenic Isidor.Acest sfant a trait in zilele imparatului Deciu, tragandu se de neam din cetatea Alexandriei. Si mergand cu oastea, avea rangul ce se numea option, si pogorandu se in insula Hios cu flota oastei, peste care era capetenie Numerie,…

- In aceasta luna, in ziua a unsprezecea, pomenirea sfantului sfintitului mucenic Mochie.Acesta a fost in zilele imparatului Diocletian si ale lui Laodichie, proconsulul Europei. Si era preot al sfintei biserici a lui Dumnezeu celei din Amfipol. Parintii lui se numeau Eufratie si Eustatia, tragandu se…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si treia, pomenirea sfantului si maritului marelui mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta.Maritul acesta si minunatul si vestitul mare mucenic Gheorghe, a trait in vremea imparatului Diocletian, tragandu se din Capadochia, de neam stralucit si luminat, din ceata…

- In aceasta luna, in ziua a unsprezecea, pomenirea sfantului sfintitului mucenic Antipa, episcopul Pergamului.Acest sfant a fost in zilele imparatului Domitian, intr o vreme cu sfintii apostoli, de care a si fost hirotonit episcop al Bisericii Pergamului Asiei, cand Cuvantatorul de Dumnezeu si Evanghelist…

- In aceasta luna, in ziua a saptea, pomenirea sfantului mucenic Caliopie.Acest sfant mucenic a fost pe vremea imparatului Maximian, fiu al Teocliei, invatat in credinta lui Hristos, si era din Perga Pamfiliei, crescut langa maica sa cu dreapta credinta si nevoindu se cu dumnezeiestile Scripturi. Fiind…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si treia, pomenirea sfantului mucenic Nicon si a celor o suta nouazeci si noua 199 de ucenici ai sai.Cuviosul parintele nostru Nicon a trait pe vremea ighemonului Cvintilian si se tragea din tinutul napolitanilor. Era frumos la infatisare, stralucitor la vedere si…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si doua, pomenirea sfantului sfintitului mucenic Vasile, preotul Bisericii din Ancira.Sfantul Vasile a trait pe vremea imparatului Iulian Apostatul 361 363 si a lui Saturnin, guvernatorul Ancirei. El a fost preot al Bisericii din Ancira sub episcopatul lui Marcel.…

- In aceasta luna, in ziua a saisprezecea, pomenirea sfantului mucenic Sabin egipteanul.Sfantul Sabin a fost din localitatea Ermuopole a Egiptului si a trait pe vremea imparatului Diocletian. Pornindu se prigoana impotriva crestinilor, el a iesit impreuna cu alti crestini din cetate si s au ascuns intr…