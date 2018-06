Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier cu patru victime a avut loc in jurul orei 11.00 pe centura Alexandriei la intersectie cu soseaua Laceni. Cele patru au fost duse la spital. Nenorocirea s-a petrecut din vina soferului unui autoturism Logan deoarece nu a acordat prioritate intr-o intersectie. S-a aplicat planul rosu…

- Ori de cate ori gandul nostru il regaseste pe Preasfintia Sa Vasile Hossu, incercam aceeasi uimire: in cei sapte ani de episcopat, in conditii potrivnice Bisericii noastre Greco-Catolice – Revolutia din 1989 i-a dat libertate, nu si bunurile confiscate – Preasfintia Sa a fost un mare Episcop, desi,…

- In calendarul ortodox din 9 iunie Biserica Ortodoxa face pomenirea sfantului Chiril, patriarh al Alexandriei. De asemenea, ne aflam in plin post al Sfinților Petru și Pavel, motiv pentru care credincioșii au o serie de restricții.

- Capacele de canal, pericolul de pe strazile Alexandriei in Eveniment / on 29/05/2018 at 11:17 / Veșnica problema a capacelor de canal de pe strazile orașelor a ramas, in continuare, nerezolvata, inclusiv in municipiul Alexandria. Pana nu demult era vorba despre atracția pe care fonta din…

- OrtodoxeSf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfintiti Mc. Eladie si Terapont, episcopul Sardiei; Sf. Marturisitor Ioan Rusul (Dezlegare la peste)Greco-catoliceSf. m. Eladie; Sf. Iuliu Veteranul Romano-catoliceSf. Augustin din Canterbury, ep. Sfantul Mucenic…

- A fost un om al Alexandriei. Știu puține cazuri in care un om se leaga atit de profund de un oraș - orașul nașterii și morții sale, orașul in care e acasa chiar daca are singe strain, orașul care il lasa liniștit sa fie cum nu ar fi putut fi daca ar fi trait printre cei de același neam cu el.