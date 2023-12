Stiri pe aceeasi tema

- Pe 27 decembrie il sarbatorim pe Sfantul Ștefan – primul martir creștin condamnat la moarte de autoritațile iudaice din Ierusalim. Traditii si obiceiuri In unele zone din Muntenia se prepara Painicile lui Stefan. Dintr-un aluat asemanator cu cel de cozonac, unse cu miere, se fac painici in forme rotunde.…

- Sfantul Ștefan este sarbatorit imediat dupa Craciun, mai exact in a treia zi dupa Nașterea lui Iisus Hristos, pe data de 27 decembrie. Acesta este considerat ca fiind primul martir și diacon al Bisericii. Sfantul Ștefan este cel ales pentru a-i conduce pe diaconi, motiv pentru care el este numit și…

- Sfantul Nicolae este praznuit de creștinii din intreaga lume in fiecare an, pe 6 decembrie. Peste 800.000 de romani care poarta numele Sfantului Nicolae iși sarbatoresc onomastica in aceasta zi. Iata zece lucruri mai puțin cunoscute din viata Sfantului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul de Mira Lichiei:…

- Ce sa nu faci in aceasta zi21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului in Biserica este o sarbatoare foarte importanta, atat pentru ortodocși, cat și pentru catolici.Intrarea Maicii Domnului in Biserica este o sarbatoare creștina ortodoxa și catolica care marcheaza momentul in care Sfanta Maria, mama lui…

- Intrarea Maicii Domnului in Biserica este o sarbatoare creștina ortodoxa și catolica care marcheaza momentul in care Sfanta Maria, mama lui Iisus Hristos, a fost adusa in templul din Ierusalim.Aceasta sarbatoare este celebrata in fiecare an pe 21 noiembrie in Biserica Ortodoxa și in Biserica Catolica…

- Moșii de toamna in 2023 se vor cinsti la inceputul lunii noiembrie. Conform calendarului creștin ortodox, moșii de toamna in 2023 au fost stabiliți de Biserica Ortodoxa pe data de 4 noiembrie, și anume in prima zi de sambata din luna noiembrie.In fiecare an, moșii de toamna se pomenesc intre praznicul…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Mare Mucenic Dimitrie Sfantul mare mucenic Dimitrie face parte din randul ucenicilor lui Hristos care au uitat de propriile lor suferinte cand L-au marturisit pe Dumnezeu inaintea oamenilor. Ei L-au iubit atat de intens pe Domnul si Mantuitorul nostru Iisus Hristos si…