- In fiecare an, pe data de 24 decembrie, in Ajunul Craciunului, Biserica Ortodoxa o praznuiește pe Sfanta Cuvioasa Mucenița Eugenia. Ce rugaciune e bine sa rostești astazi pentru a-ți curața sufletul de pacate.

- An de an, la data de 20 decembrie, Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Ignatie Teoforul, facator de minuni si grabnic ajutator. In aceasta zi importanta este bine sa citesti de trei ori rugaciunea Sfantului Ignatie pentru a beneficia de ajutor grabnic in orice problema cu care te confrunti.

- An de an, la data de 13 decembrie, are loc o sarbatoare importanta, marcata cu cruce neagra in Calendarul Ortodox. Ei bine, in aceasta zi, Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Ierarh Dosoftei, unul dintre cei mai mari carturari romani. Acest Sfant este, totodata, considerat ocrotitorul parinților…

- An de an, la data de 12 decembrie 2023, este praznuit Sfantul Spiridon. Totodata, in Calendarul Ortodox, aceasta sarbatoare este marcata cu cruce neagra, iar pentru credincioșii care țin post este o zi cu dezlegare la pește. Iata ce rugaciune sa rostești, astazi, pentru vindecarea celor bolnavi!

- An de an, la data de 29 noiembrie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din Calendarul Ortodox. Amintim ca, in aceasta zi, este cinstit Sfantul Mucenic Paramon, considerat ca fiind unul dintre marii sfinți vindecatori și izbavitori de necazuri. Iata rugaciunea puternica pe care este bine…

- An de an, la data de 11 noimebrie are loc o sarbatoare importanta in Calendarul Ortodox. Astfel, Biserica Ortodoxa il celebreaza pe Sfantul Mina. Iata rugaciunea pe care este bine sa o rostești astazi, face minuni in momentele de cumpana!

- Credința joaca un rol foarte important in viața oricarui om. Iți prezentam o rugaciune care te scapa de orice gand rau. Trebuie sa o rostești zilnic daca vrei sa observi din ce in ce mai mult rezultatele.

- Astazi, pe 28 septembrie 2023, este sarbatoare cu cruce neagra in calendarul creștin ortodox. Biserica Ortodoxa il parznuiește pe sfantul Hariton Marturisitorul. Nascut in orașul Licaonia – Asia Mica, acesta a fost prins in timpul imparatului Aurelian (270-275), supus supliciilor și intemnițat. Abia…