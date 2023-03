CALENDAR ORTODOX 2023: Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Mucenic Sabin Egipteanul Sfantul Sabin era de loc din Egipt. Locuia in cetatea Hermopolis pe Nil. Creștin intr-o vreme in care fiii Noului Legamant nu erau iubiți și acceptați de lume și Imperiu, traia viața creștineasca in discreție și cumpatare. In primele secole au existat o serie de imparați romani care au luat masuri legale de interzicere și […] Citește CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Mucenic Sabin Egipteanul in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții Mucenici Agapie, Plisie, Timolau și cei impreuna patimitori Acesti sfinti mucenici au primit martiriul in vremea imparatiei lui Diocletian (284-305), in Cezareea Palestinei, din porunca guvernatorului Urban. Agapie era din cetatea Gaza, Timolau din Pont, Plisie (Puplie)…

- CALENDAR CREȘTIN ORTODOX 2023: Sfintii 40 de mucenici din Sevastia Armeniei In timpul imparatii lui Liciniu (308 – 324), cand crestinii erau adesea pedepsiti pentru credinta lor, in cetatea Sevastia era pe atunci un general de oaste pe nume Agricolae, mare dusman al celor care credeau in Hristos. Hotarandu-se…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Ierarh Tarasie, Sambata Sfinților Cuvioși Sfantul Tarasie s-a nascut in Constantinopol (Bizanț). Parinții sai, Gheorghe și Encratia, erau oameni instariți. Tatal sau era slujitor imparatesc și chiar Tarasie a fost nobil și secretar la curtea imperiala. In luna septembrie,…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfanta Mucenița Agata Sfanta Agata s-a nascut in cetatea Panorm (astazi Palermo) din Sicilia. Fiind fecioara de neam ales si bogata de averi pamantesti, era stralucita si cu frumusetea trupului, iar dragostea pentru Hristos era podoaba sufletului ei. In acea vreme, imparatind…

- CALENDAR CREȘTIN ORTODOX 2023: Sfantul Mucenic Trifon Sfantul Trifon s-a nascut in anul 232 in localitatea Lampsac din Frigia, o provincie romana din Asia Mica. Inca din tinerete, Domnul l-a invrednicit cu puterea izgonirii demonilor si a vindecarii diferitelor boli. Odata, Sf. Trifon a salvat intreaga…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții Mucenic Doctori fara de arginți Chir și Ioan Acești Sfinți au invațat medicina in Alexandria și pentru ca tamaduiau mulțimea „fara onorariu”, li se spunea „doctori tamaduitori fara arginți”. Ca niște buni creștini, ei aratau bolnavilor ca de multe ori boala este pedeapsa…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Aducerea moaștelor Sfantului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul Sfantul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul a suferit moarte de martir la Roma, in timpul domniei imparatului Traian in anul 107 și Aducerea moaștelor Sfantului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul a avut loc in anul 108.…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Aratare) Domnul nostru Iisus Hristos, dupa intoarcerea Sa din Egipt, vietuia in Galileea, in cetatea Sa, Nazaret, unde crescuse, tainuindu-si inaintea oamenilor puterea si intelepciunea dumnezeirii Sale, pana la varsta de treizeci de…