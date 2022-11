Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Cuvios Antonie de la Iezeru Valcea Sfantul Antonie a trait in timpul domniei voievodului Matei Basarab și a domnitorului Constantin Brancoveanu. S-a spus despre el ca ar fi un aroman, originar din orașul Ianina, din Grecia. Din cercetarile facute, putem susține ca venea…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfinții Apostoli Filimon, Onisim și Arhip Acești sfinți au viețuit pe vremea imparatului Nero. Au fost ucenici ai Sfantului Apostol Pavel și au patimit pentru Hristos in Kolasia. Din Sinaxar aflam ca pe cand iși inalțau rugaciunile catre Dumnezeu in sfanta biserica, impreuna cu…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Intrarea in Biserica a Maicii Domnului Intrarea in Biserica a Maicii Domnului comemoreaza aducerea Fecioarei Maria la Templu de catre parinții ei, Sfinții Ioachim și Ana. Arhiereul Zaharia a inchinat-o pe Maica Domnului in Sfanta Sfintelor, locul cel mai sfant din Templu, unde…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Cuvios Grigorie Decapolitul Sfantul Grigorie Decapolitul s-a nascut nascut in orașul Irinopolis din Decapolea Isauriei, in sud-estul Asiei Mici, in jurul anilor 780-790. Ajunge la o manastire din Decapole, la egumenul Simeon, un frate al mamei sale. Aici a ramas timp de…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Proroc Avdie Sfantul Proroc Avdie era din pamantul Sihem, satul Vitaharam și a trait cu 800 de ani inainte de nașterea Domnului Iisus Hristos. Sfantul Proroc Avdie slujea la curtea imparatului, fiind ispravnic al casei imparatești a lui Ahav. Mai intai a slujit lui Ahav…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei Sfantul Grigorie a trait in zilele imparatului Aurelian (214-275) si era din parinti elini si de tanar a ales partea cea buna, cunoscand adevarata credinta in Hristos. Crescand el in varsta, crestea si dreapta credinta…

- Acoperamantul Maicii Domnului este sarbatoarea randuita de Biserica in amintirea aratarii Maicii Domnului in biserica din Vlaherne. Citește și: Barbat atacat de urs, in stare critica la spital Pe 1 octombrie 911, se facea priveghere in aceasta biserica, pentru salvarea cetații, care era asediata. La…

- In aceasta luna, in ziua a treizecea, pomenirea celor intre sfinti Parintii nostri Alexandru, Ioan si Pavel cel Nou, patriarhii Constantinopolului.Sfantul Alexandru, arhiepiscopul ConstantinopoluluiDe origine modesta si lipsit de stiinta cartilor, dar prin virtutile si harismele sale apostolice, sfantul…