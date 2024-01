Stiri pe aceeasi tema

- An de an pe data de 9 ianuarie credincioșii il sarbatoresc pe Sfantul Mucenic Polieuct. Se spune ca astazi este bine sa i te rogi acestui sfant pentru iertarea pacatelor și eliberare de suferințe. Ce rugaciune e bine sa o rostești in momentele dificile.

- Calendar ortodox, 1 ianuarie 2024 - Sfantul Vasile cel Mare, sarbatoare cu cruce roșie in calendarul ortodox. Creștinii sarbatoresc cu mare sfințenie aceasta zi și merg la biserica. Iata ce rugaciune este bine sa rostești in prima zi a anului!

- In fiecare an, la data de 28 decembrie 2023, credincioșii din toata lumea ii praznuiesc pe Sfintii 20.000 de mucenici arsi in Nicomidia. In cazul in care te confrunti cu necazuri in fata carora te simti lipsit de speranta, rosteste, in aceasta zi importanta, rugaciunea catre cei 20 de sfinti martiri.…

- An de an, la data de 12 decembrie 2023, este praznuit Sfantul Spiridon. Totodata, in Calendarul Ortodox, aceasta sarbatoare este marcata cu cruce neagra, iar pentru credincioșii care țin post este o zi cu dezlegare la pește. Iata ce rugaciune sa rostești, astazi, pentru vindecarea celor bolnavi!

- Astazi, creștinii il praznuiesc pe Sfantul Cuvios Antonie de la Iezerul-Valcea, cunoscut drept facator de minuni pentru cei care vor sa iși intemeieze o familie și pentru cei care se simt copleșiți de necazuri. Cele mai puternice cuvinte pe care este bine sa le spui astazi.

- Astazi este praznuit Sfantul Proroc Avdie și se spune ca este bine sa re rogi acestui sfant, daca inca nu ți-au gasit liniștea sufleteasca și te simți copleșit de probleme. Cuvintele pe care este bine sa le spui astazi.

- Sarbatoare mare pentru creștini! Sfanta Anastasia Romana e praznuita in fiecare an la data de 29 octombrie in calendarul ortodox. Despre Sfanta Anastasia Romana se spune ca era cunoscuta pentru frumusețea ei trupeasca, dar și pentru cea sufleteasca.

- Sfantul Gherasim din Kefalonia este praznuit in fiecare an pe 20 octombrie și este considerat mare facator de minuni. Se spune ca sfantul i-a vindecat pe cei care aveau boli fizice și psihice și a reușit sa ii aduca pe drumul cel bun pe cei care uitasera de cuvantul lui Dumnezeu.