- An de an, la data de 25 februarie, Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Iata care este rugaciunea pe care trebuie sa o rostești pentru ințelepciunea minții!

- Sfantul Haralambie este praznuit in fiecare an pe 10 februarie și este cunoscut in tradiția creștina drept facator de minuni, in special in care celor care sufera de boli grave și pare ca nu mai gasesc vindecare.

- Biserica Ortodoxa il praznuieste astazi, pe data de 15 ianuarie, pe Sfantul Pavel Tebeul, primul pustnic din istoria creștinismului. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești pentru vindecarea trupului, mintii si sufletului.

- In fiecare an, pe data de 11 ianuarie, Biserica il praznuiește pe Sfantul Cuvios Teodosie cel Mar, cunoscut drept vindecator al sterilitații. Ce rugaciune e bine sa rostești in aceasta zi.

- In fiecare an pe data de 10 ianuarie, Biserica Ortodoxa Romana cinstește doi sfinți - Cuviosul Antipa de la Calapodești și Sfantul Grigorie de Nissa. Ce rugaciune e bine sa rostești astazi pentru infaptuirea miracolelor.

- An de an pe data de 9 ianuarie credincioșii il sarbatoresc pe Sfantul Mucenic Polieuct. Se spune ca astazi este bine sa i te rogi acestui sfant pentru iertarea pacatelor și eliberare de suferințe. Ce rugaciune e bine sa o rostești in momentele dificile.

- In fiecare an, la data de 28 decembrie 2023, credincioșii din toata lumea ii praznuiesc pe Sfintii 20.000 de mucenici arsi in Nicomidia. In cazul in care te confrunti cu necazuri in fata carora te simti lipsit de speranta, rosteste, in aceasta zi importanta, rugaciunea catre cei 20 de sfinti martiri.…

- In fiecare an, pe data de 24 decembrie, in Ajunul Craciunului, Biserica Ortodoxa o praznuiește pe Sfanta Cuvioasa Mucenița Eugenia. Ce rugaciune e bine sa rostești astazi pentru a-ți curața sufletul de pacate.