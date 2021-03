Stiri pe aceeasi tema

- Buna Vestire este praznuita de Biserica pe 25 martie. Buna Vestire sau popular Blagovestenia (termenul slav corespunzator celui de Buna Vestire), este praznicul in amintirea zilei in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare ca va naste pe Fiul lui Dumnezeu. Buna Vestire este prima sarbatoare…

- Președintele Consiliului Județean Argeș – Ion Minzina și vicepreședintele Adrian Bughiu au anunțat ca actorul Constantin Cotimanis ramane manager in continuare la Teatrul „Alexandru Davila” din Pitești. Pentru 60 de zile, apoi se va organiza concurs pentru obținerea postului. Anunțul a fost facut in…

- Echinocțiul de primavara marcheaza venirea primaverii din punct de vedere astronomic și durata zilei o depașește pe cea a nopții. Multe tradiții populare din vechime sunt legate de aceasta perioada din martie, fie ca este vorba despre semanat, despre curațat gradina, despre pomeni sau despre tradiții…

- # Memoriul a fost inregistrat la șapte instituții: Teatrul „Alexandru Davila”, Consiliul Județean Argeș, Consiliul Local Pitești, Instituția Prefectului Argeș, Direcția Județeana de Cultura Argeș, Ministerul Culturii, Comisia de Cultura a Camerei Deputaților O buna parte dintre angajații Teatrului „Alexandru…

- Sambata, 20 martie 2021, ora 15.00 și respectiv ora 19.00, in sala mare, Teatrul ”Alexandru Davila” Pitești prezinta o noua premiera pentru toți iubitorii de teatru, spectacolul ”Opt femei”, in regia lui Constantin Cotimanis, o comedie polițista a scriitorului Robert Thomas. Spectacolul ”Opt femei”…