- Programul artistic al celui de-al paisprezecelea weekend „Strazi deschise - Bucuresti, Promenada urbana” cuprinde, pe 5 si 6 august, expozitii de pictura, ateliere de creativitate si lectura, demonstratii de pictura pe panza si arta firului de matase, dar si spectacole de teatru.Demarat in luna aprilie,…

- ​​​​​​​In ultimul weekend din luna iulie, Calea Victoriei devine pietonala doar duminica, 30 iulie, si gazduieste activitati recreative in aer liber in cadrul „Strazi deschise – Bucuresti, Promenada urbana”.

- Calea Victoriei va vibra in acest weekend in ritmuri pop, pop-rock, hip-hop, jazz, pop-jazz si funk, in cadrul programului „Strazi deschise – Bucuresti, Promenada urbana”. De la miniconcerte variate la spectacole de acrobatie, expozitii sau explorari ale copiilor in lumea personajelor fantastice,…

- Cluj-Napoca, un oraș plin de viața și cultura, ofera și oportunitați uimitoare pentru iubitorii de natura și aventura. Acest weekend se anunța unul calduros, fiind perfect pentru o „evadare” in natura.

- „Strazi deschise - Bucuresti, Promenada urbana” poposeste, in premiera, timp de patru zile in cartierul Rahova si instaureaza, pe strada Barca, centrul distractiei in minivacanta de la acest sfarsit de saptamana. Astfel, intre 1 si 4 iunie, strada Barca devine pietonala intre Calea Rahovei si strada…

- „„Strazi deschise” aduce un nou weekend pietonal in Bucuresti, cu spectacole de teatru, numere de acrobatie si ateliere intre 20 si 21 mai, pe Calea Victoriei. Pentru prima data la acest eveniment „Festivalul luminii” organizat de Cercetasii Romaniei va aprinde sambata peste 5000 de lumini.