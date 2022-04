Stiri pe aceeasi tema

- S-a cutremurat pamantul, joi, in Romania. Mișcarea telurica din joia de dinaintea Sarbatorilor Pascale ortodoxe, cunoscuta drept Joia Mare, s-a produs in cea mai activa zona a țarii, din punct de vedere seismic – Vrancea. Cutremurul din 21 aprilie s-a produs la ora 10:33, in județul Vrancea, la 113…

- La Targoviste se pregateste unul dintre cele mai importante evenimente ce se leaga de Sfintele sarbatori de Paste. Calea Luminii este un eveniment unic, gandit de artistul plastic Mihai Serbanescu, avand o traditie de 23 de ani, fara intrerupere.

- Elena Udrea va fi predata autoritaților din Romania, au decis, marți, judecatorii din Bulgaria, dupa ce au consultat documentele trimise de Ministerul Justiției din Romania cu privire la condițiile din inchisorile din Romania, inclusiv referitor la Targșor. Fostul ministru al Turismului are cinci zile…

- Acționarii Hidroelectrica au aprobat astazi, prin Hotararea AGEA nr. 3, declanșarea admiterii la tranzacționare (“Listarea”) a acțiunilor emise de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe Bursa de Valori Bucuresti, ca urmare a unei oferte publice secundare avand drept obiect actiuni ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica…

- Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania organizeaza azi un miting de protest in fata Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. Motivele organizarii mitingului sunt tergiversarea aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli al CFR Calatori pe anul 2022 si intreruperea negocierilor…

- Ministrul Apararii din Slovacia a transmis pe Twitter ca ambasada Slovaciei de la Kiev se muta in Romania. Ministrul slovac a scris ca personalul diplomatic al ambasadei de la Kiev a intrat in Romania. AKTUALNA INFORMACIAEvakuacna kolona slovenskeho zastupitelskeho uradu z Kyjeva, ku ktorej sa pridali…

- Prezența liderului de la Kremin, Vladimir Putin, la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing, are urmari și pe plan economic: Rusia le-a promis chinezilor 10 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an (livrate, cel mai probabil, prin 2026), iar asiaticii, in schimb, redeschid piața locala…

- Numarul maxim al cotelor de interventie in cazul ursului brun va fi, in acest an, de 140 de exemplare, jumatate din cota anuala acordata inainte de anul 2016, a anuntat vineri, intr-un comunicat, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP). Ministerul de resort a elaborat proiectul de Ordin al ministrului…