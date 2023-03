Stiri pe aceeasi tema

- O persoana si-a pierdut viata, sambata seara, iar alte trei au ajuns la spital, dupa ce o locomotiva a lovit un tren de calatori in Gara Galati. Trei dintre victime sunt angajati ai CFR, iar cea de-a patra, un calator aflat in vagon.

- Un nou accident feroviar – al doilea in mai puțin de doua saptamani – s-a produs sambata seara in Romania. La Galați, un tren cu pasageri oprit in gara a fost izbit de locomotiva care urma sa se cupleze la el. Conductorul trenului a murit, iar alți doi angajați CFR și un pasager au fost raniți. In urma…

- Un accident feroviar grav a avut loc sambata. Potrivit primelor informații, o locomotiva a lovit puternic un vagon al trenului de calatori la care trebuia cuplata. Potrivit surselor Antena 3 CNN, o femeie in varsta de 53 de ani, de profesie controlor, care a intrat in stop cardio respirator, a fost…

- CFR Calatori informeaza ca ”in aceasta seara, 25 martie 2023, in stația Galați, la cuplarea locomotivei la garnitura pentru formarea trenului Regio 7576 in relația Galați – Marașești a fost tamponat primul vagon.Din primele informații, in urma impactului, au fost ranite patru persoane: mecanicul,…

- Scene de coșmar, luni seara, la Dolhasca, zona de intrare in oraș dinspre Pașcani.Un localnic in varsta de 26 de ani, care se afla la volanul unui taxi local, a trecut cu mașina pe la trecerea la nivel, a lasat mașina in apropiere de calea ferata și a patruns intre linii, in fața unui tren Regio ...

- Mecanicii de locomotiva se pot mandri cu o meserie cu raspundere, care implica insa multe riscuri. Accidentele feroviare ii marcheaza puternic și pe cei aflați in cabina de conducere a trenului.

- Toti mecanicii de locomotiva din Romania vor fi evaluati in perioada urmatoare. E prima masura anunțata, in exclusivitate pentru TVR, de reprezentantii Ministerului Transporturilor, dupa accidentul feroviar din Teleorman.

- Accident feroviar grav in judetul Satu Mare. Un tren Regio a lovit mortal o femeie care traversa calea ferata. O femeie a vrut sa traverseze calea ferata, prin loc nepermis, și a fost acroșata de trenul Regio 4082 care circula pe ruta Sarmașag – Satu Mare. In urma impactului, femeia a murit. „Polițiștii…