Cale deschisă pentru prima coaliţie de guvernare Verzi-conservatori în Austria ​​Verzii din Austria au votat sâmbata în favoarea intrarii la guvernare alaturi de Partidul Popular (OeVP), deschizând drumul pentru prima astfel de coalitie la nivel national, scrie Agerpres, citând dpa. Votul din cadrul partidului era ultimul obstacol pentru formarea primei coalitii de guvernare Verzi-conservatori din Austria.

O majoritate coplesitoare de 93,18% a membrilor partidului a votat în favoarea coalitiei, în conditiile în care era necesara doar o majoritate simpla.

Noul guvern, care va fi condus de liderul OeVP si fostul cancelar Sebastian… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

