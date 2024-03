Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat joi, 8 februarie, intr-un comunicat de presa, ca, potrivit informatiilor disponibile la Celula de Criza Interinstitutionala, doi cetateni romani au murit, iar alti patru au fost raniti in urma evenimentelor recente din Republica Democratica Congo.MAE a precizat…

- ????Supercom preia responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor voluminoase de uz casnic, deșeurile din construcții, demolari și amenajari interioare/exterioare, precum și deșeurile periculoase din deșeurile menajere. ℹ️Incepand de maine, 02.02.2024, Supercom va

- Imagini inregistrate de camerele de supraveghere arata agenți de securitate israelieni, unii cu barba falsa, alții deghizați in medici și asistente sau plasați, formal, in scaun cu rotile, pe coridoarele spitalului Ibn Sina din Jenin, Cisiordania, unde IDF a confirmat ca a avut loc o operațiune in urma…

- Biblioteca Județeana Timiș intra in acest an intr-un amplu proces de reabilitare. Sediul din Piața Libertații va arata complet diferit peste aproximativ doi ani și jumatate. Consiliul Județean Timiș a reușit sa obțina finanțare de la Ministerul Dezvoltarii.

- O companie britanica a publicat rezultatele primei ediții a Global Connected Air Quality Data – cel mai mare studiu privind calitatea aerului din spațiile interioare, la nivel global. Proiectul analizeaza informațiile colectate de peste 2,5 milioane de purificatoare din 2022 pana in 2023.

- Igiena in spațiile sanitare joaca un rol extrem de important in asigurarea sanatații și bunastarii publice. Preocuparea pentru igiena aduce si un plus in randul clientilor satisfacuti, care vor reveni cu placere in locația dumneavoastra. Este esențial sa acordați o atenție deosebita curațeniei in toalete…

- Nichita Stanescu, unul dintre cei mai mari poeți romani, a trait o viața marcata de genialitate și, in cele din urma, de o tragica incercare de a infrunta moartea. Finalul sau a fost umbrit de o boala nemiloasa și de tratamentele costisitoare, facute posibile de „Tovarașa”. Cum a murit Nichita Stanescu…