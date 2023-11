Stiri pe aceeasi tema

- The Urs lanseaza „Noapte de noapte”, un cantec captivant și plin de energie, o calatorie muzicala prin magia iubirii. „Noapte de noapte” este o piesa ce povestește despre o dragoste care transende timpul și granițele, care a fost compusa de Scurtu Gheorghe (The Urs), Vlad Lucan și Alex Pelin, versurile…

- ,,ALB” este o piesa semnificativa pentru 911, caci vorbește despre calatoria și transformarea universului sau, in momentul in care a inceput sa priveasca totul cu iubire. Aceasta piesa este o exprimare muzicala a evoluției sale, unde culoarea alba devine simbolul puritații, iubirii și fericirii. „Alb”…

- “No Tears”, cel mai fresh single semnat Minelli, este o piesa dance antrenanta, care te va invalui intr-o atmosfera fun și plina de energie. Piesa se remarca prin bass-ul sau puternic, care ofera un ritm molipsitor, perfect pentru dans și distracție pe ringul de dans. Versurile și instrumentalul piesei…

- INNA revine cu inca un hit, un imn al petrecerilor, care te va duce pe ringul de dans: „Dance Alone”, in colaborare cu The Victor. Piesa a fost compusa de Wayne Hector, Marcel Botezan, Sebastian Barac, Alex Cotoi și Elena Alexandra Apostoleanu, cu versuri de Wayne Hector și Elena Alexandra Apostoleanu,…

- Calatorie in timp alaturi de DJ Project și Alina Eremia, cand petrecerile erau mai vii, sentimentele mai sincere și versurile reușeau sa iți apese sufletul. ,,Privirea Ta” are un tonus fresh, dat de aportul unei noi voci, noi producții, insa scopul piesei ramane același, sa uneasca inimile care bat…

- Dayana stralucește mai puternic ca niciodata datorita celei mai noi piese ale sale, „Need You”, o capodopera electronica inspaimantator de captivanta, care patrunde adanc in sfera obsesiei și a dorinței. Cu o voce catifelata, moale și luxurianta și alaturi de un instrumental vibrant și dinamic, Dayana…

- La sfarșitul primaverii, Irina Rimes ne oferea doar o bucațica din piesa ,,Gelos”, cantata pe strazile din Munchen, dar de azi piesa ajunge in mainile fanilor, alaturi de un videoclip surprinzator. ,,Gelos” poate fi descrisa precum o ultima zi de relație, dureroasa, cu urme de iubire și speranța de…