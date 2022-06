Ministerul Sanatatii: Primul caz de variola maimutei diagnosticat in Romania

Ministerul Sanatatii a raportat astazi primul caz de variola maimutei diagnosticat in Romania. Potrivit Ministerului Sanatatii, este vorba despre un barbat in varsta de 26 de ani din Bucuresti.Acesta a fost diagnosticat in cursul zilei de astazi in… [citeste mai departe]