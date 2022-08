Câine mort după ce a căzut de la balcon Poliția din Rozzano, localitate de langa Milano, ancheteaza un caz oarecum mai neobișnuit. Un caine in varsta de trei ani a murit pentru ca a cazut de la etajul al treilea al unei cladiri. Pentru agenți exista suspiciunea ca nu a fost vorba despre un deces accidental. Ci ca, de fapt, cainele a fost aruncat de la etaj chiar de catre stapani. Un trecator a vazut zborul prin aer al cainelui, fara sa știe ce s-a intamplat cu adevarat. Omul acela a și anunțat, de fapt, autoritațile. Care s-au deplasat urgent la fața locului. Acolo se afla și stapanul cainelui, dar și cainele. Ambii in mașina, gata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie intr-o familie de romani din Germania, dupa ce un barbat in varsta de 38 de ani a cazut de la etajul 5 al unui bloc in timp ce incerca sa faca o gluma. Un roman in varsta de 38 de ani a murit, dupa ce a cazut de la etajul unui bloc din landul german Saxonia-Anhalt. Potrivit publicatiei germane…

- Un barbat de 55 de ani a decedat, sambata seara, in comuna prahoveana Floresti, dupa ce a cazut in santul sapat in timpul unor lucrari de canalizare, Politia deschizand un dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Un barbat de 55 de ani a decedat, sambata seara, in comuna prahoveana Floresti, dupa ce a cazut in santul sapat in timpul unor lucrari de canalizare, Politia deschizand un dosar penal pentru ucidere din culpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Florin Sala, fost viceprimar al localitații Draganești din județul Bihor, a murit marți dupa ce a cazut sub combina de recoltat. Poliția a deschis o ancheta in acest caz, scrie ziarul local Ebihoreanul. Incidentul a avut loca, marți. 12 iulie pe un teren agricol, unde barbatul strangea recolta la volanul…

- Un adolescent, de 15 ani, si un tanar, de 22 de ani, au murit inecati, miercuri dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau a cazut intr-un canal, fiind vazut de un trecator, care a sunat la 112. Din primele verificari reiese ca masina era furata, informeaza Observatornews. Printr-un apel la 112…

- Poliția Giurgiu a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, dupa ce un barbat in varsta de 61 de ani a murit in timp ce ajuta o vecina sa demoleze o locuinta, iar un zid din paianta a cazut peste el. Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata marți, prin apel 112, de catre o femeie, din localitatea…

- Tragedie in aceasta dimineața la spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu. Un barbat de 87 de ani a murit pe loc dupa ce a cazut de la etajul al treilea unde era internat. Cadrele medicale i-au gasit papucii la fereastra.

- Un pacient a murit dupa ce a cazut de la etajul al treilea al Spitalului Județean de Urgența (SJU) din Targu Jiu. Un barbat de 87 de ani, din comuna gorjeana Crușeț, a murit noaptea trecuta dupa ce a cazut de la etajul al treilea al Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu. Din pacate, cazatura i-a…