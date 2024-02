Stiri pe aceeasi tema

- Naționala masculina de polo a Romaniei va participa la Jocurile Olimpice din Paris in 2024, beneficiind de o oportunitate neașteptata dupa retragerea echipei din Africa de Sud, potrivit sport.ro. Acest eveniment marcheaza intoarcerea Romaniei pe scena olimpica dupa o absența de 12 ani, ultima apariție…

- Pentru cine nu știe, constructorul de autombile Lynk & Co este deținut de Geely Automobile Holdings și Volvo Cars. In acest moment, marca este prezenta in 9 piețe europene, mai exact in Suedia, Olanda, Belgia, Germania, Spania, Franța și Italia. In 2024, Lynk & Co continua sa se extinda pe Batranul…

- Un operator turistic din judetul Tulcea a lansat, saptamana aceasta, pe YouTube, un serial video despre bucataria deltaica si oamenii care au pastrat gastronomia specifica zonei. „Mixum” este primul produs de acest fel lansat pana acum online. Iliuta Goean este initiatorul serialului video „Mixum”,…

- Numarul transferurilor catre Romania a crescut anul trecut cu 17% fata de 2022, la 13,3 milioane de tranzactii efectuate din 75 de tari si teritorii, iar clientii din Romania au facut peste 14 milioane de transferuri internationale de bani catre utilizatori din 174 de tari, potrivit unui studiu realizat…

- "Sunt mai putine, in continuare sunt mai putine cazuri decat anul trecut. Important este sa inteleaga toata lumea ca prezentarea la medicul de familie este prioritara, la camerele de garda si la unitatile de primiri urgente doar pentru persoanele care au cazuri mai complicate, care prezinta comorbiditati,…

- A fost cutremur, joi dimineața, 28 decembrie, in Romania. Seismul a fost unul slab. Potrivit informațiilor facute publice de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul din 28 decembrie s-a produs la ora 03:05, in Transilvania, Hunedoara. Seismul a avut 2,3 grade…

- Mycoplasma pneumoniae, bacteria care le da fiori medicilor europeni, din cauza ritmului rapid de raspandire, a ajuns si in Romania. Atentie sporita la aceste simptome!Bacteria Mycoplasma a aparut, inițial, in China, acolo unde au fost identificate cateva focare cu aceasta infecție, apoi a fost semnalata…