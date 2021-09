Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj o va înfrunta pe câstigatoarea dintre Slovan Bratislava (Slovacia) si Young Boys Berna (Elvetia), în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, conform tragerii la sorti efectuate luni, la Nyon, daca va trece de Lincoln…

- Jucatoarea de tenis Irina Bara, locul 119 WTA, s-a calificat, ieri in turul doi al turneului de categorie WTA 250 de la Budapesta. Irina Bara a trecut in primul tur de italianca Sarra Erani (105 WTA), scor 4-6, 7-5, 6-2. In turul doi, Irina Bara va evolua cu invingatoarea meciului dintre germana Tamara…

- Grecia, Luxemburg, Danemarca, Spania, Portugalia, Austria, Slovacia, Letonia, Germania, Italia, Belgia si Franta se pot apuca de lucru, acestea fiind tarile care au deja Planurile Nationale de Redresare si Rezilienta (PNRR) aprobate de Comisia Europeana, scrie ZF. Romania asteapta unda verde…

- Estimari recente aratau ca in 2021 vor fi produse cu 3.9 milioane de mașini mai puțin, la nivel global, din cauza actualei crize de cipuri. In consecința, veniturile producatorilor vor fi mai mici cu 90 de miliarde de euro. Land Rover se inscrie și ea pe lista companiilor afectate de aceasta criza…

- Selectionerul Luis Enrique a afirmat ca victoria reprezentativei de fotbal a Spaniei cu Slovacia (5-0), miercuri seara, la EURO 2020, "a venit in cel mai bun moment'' si pregateste echipa iberica pentru ce urmeaza, meciul cu Croatia, din optimile de finala, informeaza AFP. "Meciul…

- Arbitrii partidelor care vor avea loc, miercuri, la Campionatul European, in ultima etapa a grupelor E si F. La meciul Portugalia - Franta, rezerva va fi Ovidiu Hategan. Grupa E - ora 19.00 Suedia - Polonia Arbitri: Michael Oliver - Stuart Burt, Simon Bennett - Anthony Taylor (toti…

- Dupa ce a arbitrat numeroase meciuri in Champions League, acum centralul oficiaza si meciuri de la Campionatul European, turneu care se desfasoara si in Romania.Hategan a arbitrat deja primul meci la EURO 2020, cel dintre Polonia si Slovacia, unde a acordat primul cartonas rosu al turneului, iar acum…

- Nationala Spaniei a dezamagit prin rezultatul de egalitate, 0-0, inregistrat luni seara, la Sevilla, in compania Suediei, in jocul de debut in Grupa E de la Euro 2020. La finalul jocului, selectionerul ibericilor, Luis Enrique, a declarat ca aspira in continuare sa termine pe primul loc si ca nu se…