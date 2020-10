Stiri pe aceeasi tema

- Cafenelele și barurile se vor inchide de joi dimineața in intreaga regiune a Bruxellesului pentru a incetini avansul epidemiei de coronavirus, care se accelereaza in capitala belgiana, au anunțat miercuri autoritațile, citate de AFP. Masura este prevazuta a ramane in vigoare cel puțin o luna, pana in…

- Noi restrictii in judetul Galati Foto: Agerpres/ EPA/ ROBERT GHEMENT În județul Galați s-au închis din nou restaurantele, barurile și cafenelele din interior, teatrele și cinematografele, precum și salile de jocuri de noroc. Masura se aplica în municipiul reședința de județ,…

- Armata va fi mobilizata la Madrid. Guvernatorul regiunii a cerut ajutor pentru a gestiona evoluția alarmanta a pandemiei. Solicitarea a fost facuta in prima zi in care a fost reintrodusa carantina in mai multe cartiere din sudul capitalei spaniole. Masura afecteaza 850.000 de locuitori, o cincime din…

- Masca de protecție sanitara a devenit obligatorie pe intreg teritoriul regiunii Bruxelles, anunța stiri.tvr.ro.Sunt vizate toate spațiile publice dar și cele particulare dar la care au acces și alte persoane. Pana acum era obligatorie doar in spațiile publice inchise. Citește…

- Exista o soluție care reduce consumul, chiar daca aerul este pornit. Specialiștii recomanda folosirea butonului de recirculare a aerului. Acesta permite recircularea aerului prin intermediul sistemului de aer conditionat. Folosirea optiunii de recirculare va reduce semnificativ consumul de energie…

- Marea Britanie va scadea TVA-ul pentru cazare, mancare și atracții turistice, relateaza mirror.co.uk. Industria britanica a ospitalitații va primi astfel un ajutor de patru miliarde de lire sterline prin reducerea TVA cu 15%, (de la 20 la 5%) a confirmat Rishi Sunak. Reducerea va intra in vigoare incepand…

- Primarul comunei Limanu, Daniel Gheorghe Georgescu, a anuntat ca, incepand din acest weekend, beach-barurile cu program non-stop din Vama Veche vor difuza doar muzica ambientala, la fiecare sfarsit de saptamana, iar volumul acesteia va fi unul coborat. Masura a fost luata pentru diminuarea riscului…