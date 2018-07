Stiri pe aceeasi tema

- Iata un ghid complet despre cafea verde: utilizari, beneficii si contraindicatii. Mai multe despre cafea poti afla aici. Cafea verde: Generalitati Cafeaua verde a devenit populara dupa ce celebrul Dr. Oz a mentionat acest termen intr-un show din 2012. Cafeaua verde sunt de fapt boabele…

- Evenimentele vin, trec și apoi se uita, fiind inlocuite in memoria de scurta durata cu alte evenimente. De aceea, va propunem o sinteza saptamanala cu cele mai interesante evenimente de la noi și din lume, cel puțin cu cele care ne-au reținut noua atenția. O colecție de texte pe care sa le puteți savura…

- Cum se menține Anastasia Lazariuc in forma, la varsta de 65 de ani. Artista are o silueta de invidiat, fara sa faca prea mult efort. In cadrul emisiunii “Refresh by Oana Turcu”, artista a vorbit despre cum reuseste sa se mentina atat de frumos la 65 de ani. „Au trecut ceva ani, dar e placut sa auzi…

- A muncit ca asistenta medicala, iar pentru implicarea sa în diverse activitați sociale i-au fost conferite diplome de merit și distincții, este veteran al muncii în domeniul ocrotirii sanatații. Este și o fire artistica. În cadrul emisiunii Sputnik Matinal, Irina Guma ne-a spus…

- Oamenii care au lucrat pe litoral de cand au inceput sa se ridice statiunile povestesc marirea si decaderea industriei de la Marea Neagra care atragea 1,5 milioane de turisti straini pe sezon.

- Economia americana a incetinit in primele trei luni din acest an, deoarece cheltuielile de consum au inregistrat cel mai lent ritm de crestere din ultimii aproape cinci ani, arata o estimare preliminara publicata vineri de Departamentul american al Comertului, transmite Bloomberg.

- A fost ospatar la Hell's Kitchen, iar la finalul celui de-al doilea sezon, a decis sa se apuce de gatit. Acum, insa, Mahmoud Mohamed Ionuț, cunoscut sub numele de Arabu', a venit la Chefi la cuțite - Sezon de poveste - sa-i cucereasca pe chefi cu un preparat incredibil - mușchi de camila in cafir și…

- Mazda susține ca nu va renunța la dezvoltarea motoarelor diesel, intrucat acestea sunt apreciate de clienții care vor sa cumpere SUV-uri cu un consum bun și costa mai puțin decat sistemele hibride.