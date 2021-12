Stiri pe aceeasi tema

- A fost primul Craciun in care familia Prodan-Reghecampf nu s-a mai reunit, avand in vedere ca Anamaria și Laurențiu sunt in divorț. Copiii au petrecut separat, chiar in țari diferite. S-a aflat și cum a sarbatorit Luca Reghecampf, fiul cel mare al antrenorului, și alaturi de cine. In anii trecuți, Anamaria…

- In plin divorț de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a anunțat ca va pleca din Romania. Nu se va muta singura, ci alaturi de copiii ei, de fetele ei și de Bebeto, baiatul cel mic care sufera mult din cauza desparțirii parinților. Intr-un interviu la TV, impresara a dezvaluit și unde va trai in curand.…

- Luca, fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf din casatoria cu Mariana Pfeiffer, vorbește in cartea Anamariei Prodan despre relația pe care o are cu impresara. Tanarul o considera ca pe inca soția tatalui sau a doua lui mama. In urma cu cateva zile, dupa ce Anamaria Prodan a confirmat divorțul de…