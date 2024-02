Stiri pe aceeasi tema

- Indragitul cantautor Ducu Bertzi a susținut duminica seara un concert „sold out”, pe malul Begai, la Porto Arte in Timișoara, unde artistul cunoscut pentru hituri ca „M-am indragostit numai de ea”, „Suflet fara chei” sau „Omul padurii” a avut parte de un succes deosebit. Artistul nascut in Sighetu-Marmatiei…

- Alexandru-Mihai Bota (cunoscut in lumea muzicala drept Sascha Bota), artistul care reprezinta Timișoara in intreaga lume, va susține un concert special in seara zilei de luni, 29 ianuarie, la Filrmonica din Koln, in Germania, ocazie cu care artistul iși va face debutul ca solist pe aceasta scena. Alexandru-Mihai…

- Florinel a invațat acordeonul de la bunicul sau nevazator, Ionuț canta la trompeta și vine din Bucovina - „New Orleansul romanesc” -, iar Ștefan face minuni cu cimpoiul. Toți trei au facut senzație pe o scena dedicata acordurilor clasice - Filarmonica din Timișoara.„Domnul de la paza mi-a zis ca nu…

- Astazi, 22 decembrie, filarmonica „Banatul” susține la sala Capitol tradiționalul concert vocal-simfonic de Craciun, in cadrul caruia corul „Ion Romanu” și orchestra simfonica a filarmonicii, alaturi de cvartetul de tromboane The Radio Trombones, vor interpreta o serie de compoziții specifice sarbatorilor…

- In anul 2023, asociația timișoreana Școala Mamei Junior a reușit sa ajute 128 de copii cu dizabilitați sa iși urmeze terapiile necesare. Au donat aparatura pentru spitalele din Timișoara și Romania și au ajuns in casele copiilor și ale persoanelor varstnice cu pachete de alimente. Timișorenii și nu…

- Timișoara va comemora evenimentele din Decembrie 1989 cu un spectacol special, intitulat Recviem pentru Revolutie, informeaza Rador Radio Romania.Concertul reprezinta o colaborare a artiștilor romani și straini din țarile in care au avut loc revoluții in epoca prabușirii comunismului. „Recviem…

- Uneori, oamenii nu uita satul din care au plecat și, peste ani, revin in locul natal sa faca un bine comunitații. Este și cazul Danielei Falcușan, o IT-ista din Timișoara, care sambata a revenit la Secusigiu, comuna din județul Arad unde a trait pana la șapte ani, și a organizat alaturi de Asociația…

- Filarmonica „Banatul” va dedica concertul de vineri, 24 noiembrie, ora 19:00, care va avea loc la sala Capitol, memoriei Mitropolitului Nicolae Corneanu, episcop al Aradului, arhiepiscop al Timișoarei și Caransebeșului și mitropolit al Banatului din anul 1962 pana in 2014, cand s-a savarșit din viața.…