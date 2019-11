Stiri pe aceeasi tema

- Doborat in euforia din noiembrie 1989, Zidul Berlinului a fost ani la rand simbolul dureros al divizarii Germaniei invinse si al confruntarii dintre lagarul sovietic si lumea occidentala.AFP consemneaza cinci lucruri definitorii despre centura de beton care a facut timp de aproape 30 de ani…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat miercuri evenimentele de acum 30 de ani care au culminat cu daramarea Zidului Berlinului, transmite Reuters. Inainte de a pleca spre capitala Germaniei, unde va participa la ceremoniile aniversare, Stoltenberg a spus ca Zidul Berlinului,…

- Daca Zidul nu ar fi cazut in urma cu exact 30 de ani si daca RDG si-ar fi sarbatorit ce-a de-a 70 aniversare, "ce ati fi devenit?", a intrebat-o saptamanalul Der Spiegel pe Merkel. "In mod cert, noi nu ne-am fi intalnit", a raspuns Angela Merkel, care a crescut in regiunea Brandenburg, in fosta RDG.…

- Germania și Europa celebreaza saptamâna aceasta 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului într-o atmosfera apasatoare, departe de speranțele nascute la sfârșitul Cortinei de Fier, în contextul ascensiunii naționalismului. ”Zidul lui Trump” cu Mexicul, ”bariera…

- Cancelarul german Angela Merkel a facut sambata un bilant pozitiv al progreselor din 1989, dar a avertizat ca diferentele dintre fosta Germana de Est si cea de Vest trebuie totusi echilibrate, potrivit dpa.Multe s-au realizat in cele trei decenii de la caderea Zidul Berlinului, a afirmat…

- Indicele bursei de pe Wall Street, Dow Jones, a scazut cu 3 procente dupa ce administrația a emis obligațiuni guvernamentale care, insa, au dobanzi foarte mici, semn ca recesiunea amenința economia americana. Un alt factor care ar putea influența este incetinirea creșterii economice la scara…

- Liberalii considera ca proiectul de rectificare bugetara este construit pe cifre false si acuza guvernul ca incearca sa acopere de fapt o gaura de 9 miliarde de lei. Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca sumele din taxe si impozite pe primele trei luni nu sunt prevazute a se acorda autoritatilor…