- Cadavrul unui copil de aproximativ opt ani, fara picioare si partial ars, a fost descoperit sambata seara, pe un teren de langa cimitirul din localitatea Bujac, judetul Arad, de un barbat care isi plimba cainele. Politistii lucreaza la identificarea cadavrului. Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului…

- Astazi, la ora 10.23, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 despre faptul ca pe D.N. 18, in Tauții de Sus, pe strada Forestierilor a avut loc un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un minor…

- Un barbat de 35 de ani a fost gasit impușcat in cap in mașina sa, marți, langa Spitalul Județean. Barbatul se afla in locul din dreapta al mașinii, iar polițiștii investigheaza la aceasta ora cum s-a desfașurat tragedia. La fața șocului au intervenit de urgența cadrele medicale, care au reușit stabilizarea…