- Cadavrele a 44 de civili au fost gasite printre daramaturile unei cladiri cu cinci etaje din Izium, care a fost distrusa de fortele ruse in luna martie, a declarat seful administratiei militare regionale din Harkov, Oleg Sinegubov, relateaza BBC.

- "Bombardamente rusesti in regiunea Donetk: patru civili ucisi, toti din Liman", a indicat pe Telegram guvernatorul regiunii Donetk, Pavlo Kirilenko, adaugand ca sapte civili au fost raniti in acest oras de unde armata ucraineana a trebuit recent sa se retraga.El a adaugat ca un civil a murit din cauza…

- Cadavrele a 1.150 de civili au fost gasite in regiunea ucraineana Kiev, iar intre 50% și 70% dintre acestea au rani de glonț, provocate de arme de calibru mic, a anunțat, joi, poliția ucraineana. Șeful poliției regionale din Kiev, Andriy Nebytov, a transmis printr-o inregistrare postata pe Twitter,…

- Peste 500 de civili, printre care 24 de copii, au fost ucisi in regiunea Harkov, in estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse la 24 februarie, a afirmat joi guvernatorul regiunii, Oleg Sinegubov, citat de AFP. ‘De la inceputul invaziei ruse, 503 civili, printre care 24 de copii, au fost ucisi’,…

- Soldatii ruși spera sa acopere dovezile de crime de razboi prin folosirea unor crematorii mobile pentru a arde cadavrele civililor ucraineni pe care i-au ucis, a afirmat miercuri primarul orasului ucrainean Mariupol, Vadim Boicenko, relateaza dpa. Mariupol a fost unul dintre cele mai afectate orase…

- Un numar de 617.669 de cetateni ucraineni au intrat in Romania in ultimele 39 de zile, de la declansarea crizei in tara vecina. Potrivit unui comunicat transmis de IGPF, pe 3 aprilie, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 6.729 de cetateni ucraineni…

- Cadavrele a 410 civili au fost gasite in teritoriile din regiunea Kiev recent preluate de fortele ucrainene de sub controlul trupelor ruse, a anuntat duminica procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, potrivit AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Consiliul municipal Odesa a acuzat luni armata rusa ca a bombardat cladiri rezidentiale care se afla la periferia acestui oras strategic de la Marea Neagra, potrivit BFM TV. Nu exista victime, potrivit sursei citate. Este pentru prima oara cand Odesa este atacata, de la inceputul invaziei ruse in Ucraina.…