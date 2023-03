Cadastrare gratuită: Modificări în cazul imobilelor din zonele fostelor cooperative Cadastrare gratuita: Modificari in cazul imobilelor din zonele fostelor cooperative Cadastrare gratuita: Modificari in cazul imobilelor din zonele fostelor cooperative Legea cadastrului și a publicitații imobiliare nr. 7/1996 va fi modificata astfel incat sa permita, in cadrul inregistrarilor sistematice, precum PNCCF, sa poata fi notate și posesiile asupra imobilelor din zonele fostelor cooperative pentru care, din diverse motive, nu exista titluri de proprietate, dar pentru […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a votat, marti, proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu 220 de voturi pentru si 53 de abtineri. Camera Deputatilor este decizionala, astfel ca proiectul merge la promulgare la seful statului. Proiectul…

- Veste buna pentru șoferi: Valabilitatea polițelor RCA se prelungește in cazul in care societațile de asigurare intra in faliment Termenul de valabilitate al politelor de asigurare incheiate de societatile de asigurare/reasigurare impotriva carora au fost pronuntate hotarari de deschidere a procedurii…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Iași (ADI ZMI) anunța ca va desfașura o ampla campanie de sterilizare gratuita a cainilor fara stapan in perioada martie-august 2023. Proiectul este inițiat de catre membrii metropolitani și sprijinit de catre Consiliul Județean Iași, prin majorarea…

- Compania de consultanța Green Environment Support (GES) susține ca cea mai importanta modificare a Legii privind regimul deseurilor, publicata recent in Monitorul Oficial, este creșterea sancțiunilor pentru managementul deficitar al deșeurilor. Acestea s-au marit atat pentru persoanele juridice, cat…

- Politistii de la Biroul pentru Protectia Animalelor Suceava au luat masura retinerii in arest, pentru 24 de ore, fata de un tanar care a spanzurat si decapitat un caine. Tanarul respectiv nu are inca 18 ani impliniti. Cazul era anchetat la politie din luna februarie a anului trecut. Atunci, politistii…

- Legea bacșișului a intrat in vigoare de la inceputul acestui an. De la 1 ianuarie, aceasta suma de bani, pe care clienții hotelurilor, restaurantelor și cafenelelor o vor lasa ospatarilor, este ilustrata separat pe bon si este impozitata. Reprezentanții mai multor restaurante, hoteluri și cafenele din…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 10 ianuarie 2023, urmatoarele decrete: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Este vorba despre Legea 385 din 2022, publicata in Monitorul Oficial la inceputul acestui an. Șoferii au parte de o serie de schimbari din acest an. Spre exemplu, radierea din evidența a vehiculelor se face de catre autoritatea care a efectuat inmatricularea sau inregistrarea, la cererea proprietarului,…