Un avion de antrenament al forțelor aeriene taiwaneze s-a prabușit marți dimineața la Kaohsiung, in sudul Taiwanului, in timpul unei misiuni de antrenament, ucigand pilotul in varsta de 23 de ani, potrivit armatei insulei. Avionul de antrenament AT-3 cu doua locuri, dezvoltat la nivel local, a decolat de la baza forțelor aeriene din Kangshan, in

- Statele Unite planuiesc o „cooperare” intre Garda Nationala si armata taiwaneza, a declarat marti presedintele taiwanez Tsai Ing-wen, aprofundand legaturile de securitate in fata a ceea ce guvernul de la Taipei reclama a fi o amenintare in crestere din partea Chinei. Statele Unite sunt cel mai important…

- Presedintele american Joe Biden s-a angajat sa foloseasca armata americana pentru a apara Taiwanul in cazul in care China ar invada aceasta tara, in remarcile facute in timpul primei sale vizite in Japonia in calitate de presedinte al SUA, scrie FT. „Da. Acesta este angajamentul pe care ni l-am luat”,…

- Fortele aeriene taiwaneze au ridicat de la sol mai multe avioane de vanatoare dupa ce 18 aeronave militare chineze au patruns vineri in zona de aparare aeriana a Taiwanului, a anuntat ministerul apararii de la Taipei, conform agentiei Reuters, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Amenințarile militare ale Chinei impotriva Taiwanului nu vor face decat sa sporeasca sprijinul din partea Statelor Unite și a altor democrații, a declarat Ministerul de Externe din Taiwan. Reacția vine in contextul in care China a efectuat exerciții in apropiere, in timp ce mai mulți parlamentarii americani…

- Doua aeronave de antrenament KT-1 ale fortelor aeriene din Coreea de Sud s-au ciocnit in zbor. Potrivit agentiei sud-coreene Yonhap, care citeaza serviciile de pompieri, trei piloti au murit si un al patrulea este dat disparut, relateaza vineri Reuters.

- Un avion Boeing 737, operat de China Eastern Airlines, s-a prabușit luni dimineața in regiunea Guangxi, provocand o explozie in urma impactului cu solul, a anunțat presa din Beijing. Conform sursei citate, in avion se aflau 133 de oameni. Avionul a disparut de pe radar la aproximativ o ora dupa decloare.…

- Un avion Boeing 737-800 cu peste 130 de persoane la bord, al companiei aeriene China Eastern, s-a prabusit luni in regiunea Guangxi, in sudul Chinei, a informat televiziunea de stat CCTV, citeaza digi24.ro.

- UPDATE MApN confirma prabusirea elicopterului si decesul celor cinci mebri ai echipajului UPDATE Elicopterul IAR 330-Puma, decolat, miercuri, 2 martie, in jurul orei 20.21, in misiune de cautare-salvare a aeronavei Mig 21 Lancer, a pierdut legatura radio cu turnul de control și a disparut de pe radar…