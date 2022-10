Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, sambata, ca pensiile vor fi marite, precizand ca aceasta crestere va fi mai mare decat prevede legea, fara a avansa si un procent in acest sens. Adrian Caciu a fost intrebat, sambata, la Antena 3, daca Romania are bani pentru sprijinul gospodariilor si…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat ca nu vor fi alte cresteri de taxe pentru urmatorii doi ani, in afara celor anuntate deja. El a precizat ca Romania va iesi pe crestere economica si in 2023, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- “As spune ca nu austeritatea este cuvantul cheie in aceasta perioada, ci mai degraba cumpatarea, pentru ca am vazut fata de crizele precedente, din in urma cu zece ani, guvernele statelor occidentale si din zona cu care si noi conlucram indeaproape, partenerii nostri, nu au mai avut aceasta abordare…

- ”Cel mai important mesaj care se desprinde din executia la 6 luni este acela ca efortul de consolidare fiscala prinde concretete si angajamentele luate in reducerea deficitului se vad si in rezultatele fiscal bugetare pe primele sase luni”, a spus ministrul. Adrian Caciu a aratat ca Romania are un agajament…

- Ministrul de Finante, Adrian Caciu, a dat joi asigurari ca pensiile speciale vor fi impozitate. De asemenea, el susține ca sistemul de pensii din Romania nu se apropie de colaps. Adrian Caciu a declarat ca atunci cand analiza privind pensiile speciale va fi finalizata, ea „va fi prezentata coalitiei…

- Ministrul Finantelor a declarat ca pensiile speciale vor fi impozitate, iar dupa ce va fi finalizata o analiza privind aceste indemnizatii, aceasta „va fi prezentata coalitiei cu toata argumentatia si juridica, economica si fiscala”. „Sunt o serie de simulari care au loc, sunt o serie de date care se…

- „Sunt o serie de simulari care au loc, sunt o serie de date care se strang. Lucram impreuna cu toate institutiile implicate pentru ca trebuie sa ai date. Pe de alta parte, analiza are in vedere si deciziile Curtii Constitutionale. Sunt doua aspecte. Discutia legata de pensii in general, fie ca sunt…

- Ministrul Muncii Marius Budai a afirmat, referitor la supraimpozitarea pensiilor speciale, ca pensiile militare nu intra in aceasta categorie, lucru pe care l-au inteles si reprezentantii Comisiei Europene. Social-democratul a adaugat ca a trimis toate datele de care dispune Ministerul Muncii catre…