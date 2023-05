Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Adrian Caciu anunta, dupa demisia sefului ANAF Lucian Heius, ca Nicoleta Carciumaru a fost propusa pentru a prelua conducerea ANAF si ca a propus si schimbarea sefului Autoritatii Nationale a Vamilor, subliniind ca eficientizarea colectarii taxelor si recuperarea intarzierilor sunt…

- In contextul demisiei președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscala și a demiterii președintelui Autoritații Naționale a Vamilor, ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, declara: “Astazi s-au luat deciziile necesare pentru ca lucrurile sa intre in normalitate. Am propus Prim-ministrului numirea…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca i-a demis pe Bogdan-Lari Mihei, președintele Autoritații Naționale a Vamilor, și pe Sorin Calin Gal, șeful Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. „Avem nevoie de un sistem de colectare mai eficient, prin care bugetul sa aiba resursele necesare politicilor publice…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, ca l-a demis pe seful Autoritatii Nationale a Vamilor si ca a luat act de demisiile sefilor ANAF si Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, subliniind ca este nevoie de un sistem de colectare mai eficient, prin care bugetul sa aiba resursele necesare…

- Premierul Nicolae Ciuca anunta marti ca l-a demis, azi, pe seful Autoritatii Nationale a Vamilor si ca a luat act de demisiile sefilor ANAF si Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, el aratand ca avem nevoie de un sistem de colectare mai eficient, prin care bugetul sa aiba resursele necesare politicilor…

- Guvernul Romaniei a anunțat marți dimineața, intr-un mesaj pe Facebook, ca premierul Nicolae Ciuca pe șeful Autoritații Naționale a Vamilor, Bogdan-Lari Mihei. Premierul Ciuca a precizat ca a luat act de demisiile șefilor ANAF – Lucian Heiuș (PNL) și Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM),…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat marți ca l-a demis din funcție pe șeful Autoritații Naționale a Vamilor, Bogdan-Lari Mihei, și ca a luat act de demisiile șefilor ANAF și Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. „Avem nevoie de un sistem de colectare mai eficient”, a transmis șeful Guvernului. „Creșterea…