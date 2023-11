Stiri pe aceeasi tema

- „Romania, printre primele 7 state membre UE care au primit deja a doua plata din PNRR. Sunt foarte bucuros ca Romania a primit astazi inca 2,76 miliarde de euro de la Comisia Europeana prin Mecanismul European de Redresare si Rezilienta. In calitate de co-raportor al Parlamentului European privind acest…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene spune ca Romania ar cam trebui sa se grabeasca sa adopte proiectele din PNRR, pentru ca timpul este redus. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a afirmat, miercuri seara, ca implementarea PNRR trebuie accelerata, mai existand…

- Absorbtia fondurilor europene este, in prezent, de 84% si va ajunge la 88%, la finele lunii septembrie, a declarat, marti, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, la audierile din Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputatilor."O sa fiu succint, evident, va transmit si…

- Absorbtia fondurilor europene este, in prezent, de 84% si va ajunge la 88%, la finele lunii septembrie, a declarat, ieri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, la audierile din Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputatilor, potrivit Agerpres. “O sa fiu succint, evident,…

- Absorbtia fondurilor europene este, in prezent, de 84% si va ajunge la 88%, la finele lunii septembrie, a declarat, marti, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, la audierile din Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputatilor."O sa fiu succint, evident, va transmit si…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca, pana la sfarsitul lunii octombrie, Comisia Europeana vrea sa inchida negocierile cu Romania privind cererea de plata numarul 3 pentru fondurile europene alocate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Țara noastra mai are o singura reforma de indeplinit:…

- ”Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a efectuat o vizita de lucru la Bruxelles in perioada 28-29 august pentru finalizarea discutiilor pe marginea modificarii #PNRR – Planul National de Redresare si Rezilienta. Principalele subiecte pe agenda discutiilor au vizat modificarea…

- Romania va avea la dispoziție mai mult timp pentru indeplinirea jaloanelor din PNRR, in condițiile in care investițiile și reformele asumate trebuie finalizate pana in august 2026. Investițiile finanțate din fonduri europene pot fi finalizate pana in decembrie 2029, afirma Adrian Caciu, noteaza Medifax.Ministrul…