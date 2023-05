Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Adrian Caciu a anuntat vineri, dupa sedinta de Guvern, ca prevederea privind interzicerea cumulului pensie cu salariu, care initial era prevazuta in Ordonanta de reducere a cheltuielilor se va face prin act normativ la nivel de lege. Ministrul a anuntat ca incasarile statului incep…

- Romania va garanta investițiile in Republica Moldova. Guvernul de la București lucreaza deja la un asemenea proiect legislativ, care prevede sprijin guvernamental prin credite și garanții de stat pentru companiilor romanești care investesc in Moldova.

- ”Nu va asteptati ca acest guvern sa taie bani de la cetateni, dar sa gaseasca o forma de echitate sociala, de justitie sociala, asta pot sa va asigur ca pentru asta lucram”, a spus ministrul la Palatul Victoria. Despre impozitarea salariilor bugetarilor care depasesc salariul presedintelui, Adrian Caciu…

- Noua lege a salarizarii va include garantia conform careia debutantii din invatamant vor avea cel putin salariul mediu pe economie, susține Ligia Deca, ministrul Educației. Ea a mentionat, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Palatul Victoria, ca este vorba despre un angajament politic din…

- Statul e pe cale sa dețina propria companie de asigurari. Adrian Caciu a cerut CEC ca intr-o luna sa se autorizeze la ASF. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca este de acord ca CEC sa intre pe piata asigurarilor, fie prin infiintarea unei companii noi sau preluarea de pe piata a unei companii. „Nu…

- Ne mentinem orientarea de a adera la zona euro in 2029, a declarat Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, in cadrul evenimentului Economist Impact.Se schimba banii si in Romania, dar in 2029. „Daca PNRR se va implementa in totalitate, putem sa gr[bim aceasta accedere mai devreme de 2029. Vom avea și criterii…

- Ministrul PSD al Finantelor, Adrian Caciu, a spus miercuri, 15 februarie, ca „dezideratul” Guvernului privind inflatia cu o cifra va fi atins „cu siguranța” pana la sfarsitul anului. Acum, rata anuala a inflatiei este de 15,1%. „Legat de inflatie, trebuie sa actionam in continuare pe produsele agro-alimentare,…

