Uraganul Fiona, care a lovit duminica Puerto Rico, a cuprins luni și Republica Dominicana. Cabral a postat imagini cu ravagiile produse de furtuna tropicala și a dat mai multe detalii. Cabral a fost martorul dezastrului produs de uraganul Fiona. Prezentatorul a postat și o imagine in care se poate observa țigla sparta, smulsa de pe […] The post Cabral și Adela Popescu, surprinși de uragan in Dominicana. IMAGINILE dezastrului, filmate de prezentator: „Curentul e oprit de 30 de ore. E apa pe jos in toata casa” first appeared on Ziarul National .