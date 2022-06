Stiri pe aceeasi tema

- Decizia companiei australiane KFC de a include varza in meniul lor din cauza inflației mari care afecteaza achiziționarea de salata verde, a starnit un scandal imens pe rețelele de socializare. Premierul australian, Anthony Albanese, a reacționat imediat și a catalogat decizia ca fiind una drept „nebuna“.…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia ar urma sa afecteze negativ economia Romaniei, se arata intr-un raport publicat luni de Comisia Europeana. Efectele directe negative ale invaziei vor fi probabil limitate in urma legaturilor comerciale directe reduse ale Romaniei cu Ucraina si Rusia. Cu toate acestea,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a nominalizat-o pe Elisabeth Borne, actualul ministru al Muncii, pentru functia de prim-ministru. In noul sau mandat, Macron a decis o remaniere guvernamentala, mai ales ca Franța se pregatește acum de alegeri legislative. „Presedintele Republicii a numit-o pe…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat, marti, intr-un discurs prin videoconferinta in fata parlamentului ucrainean ca Regatul Unit va acorda Ucrainei un nou ajutor militar in suma totala de 300 de milioane de lire, inclusiv sub forma de radare, drone si aparate pentru vedere nocturna, informeaza…

- Polonia a solicitat fonduri de la Uniunea Europeana pentru a contribui la finantarea eforturilor pentru gazduirea milioanelor de refugiati veniti din tara vecina Ucraina, invadata de fortele ruse, relateaza, joi, DPA, citata de Agerpres. Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat ca tara sa trateaza…

- Inflația a crescut la 10,2 in luna martie. Romania nu a mai avut de 18 ani, adica din anul 2004, o inflație cu doua cifre. Cel mai mult s-au scumpit alimentele de baza și energia. Potrivit ultimului raport INS, inflația a ajuns la 10,2%, cu aproape 2 puncte procentuale peste valoarea de luna trecuta.…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a facut apel, luni, la crearea unei comisii internationale de ancheta asupra „genocidului” comis, in opinia sa, de armata rusa in orase din Ucraina, printre care si Bucha, in apropiere de capitala Kiev, relateaza AFP, potrivit Agerpres. „Aceste masacre sangeroase…