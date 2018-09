Caba Group construieste 273 apartamente in Bucuresti in cadrul proiectului 102 The Address printr-o investitie de 50 mil. euro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta vara, un numar de 479 de ansambluri de locuinte (apartamente si vile) se aflau la vanzare in Bucuresti si localitatile din imprejurimi, din care 347 se aflau in constructie, iar 132 erau deja finalizate. Per ansamblu, numarul de locuinte...

- Omul de afaceri Dorin Mateiu, care in toamna anului trecut a vandut producatorii de mezeluri Elit și Vericom gigantului american Smithfield Foods, a inițiat un proiect imobiliar in vestul Capitalei, pregatind construcția unui complex rezidențial in spatele Cartierului Latin, scrie Profit.ro. Dorin Mateiu…

- Compania turceasca Dogu Pres, cu activitate in domeniul proiectarii si producerii de componente auto, va realiza la Iasi o investitie de 10 milioane de euro, intr-un proiect de tip greenfield.

- Dar Iasul se schimba si altfel. El este casa noastra, in egala masura pastratoare a istoriei locului si insufletita de spiritul noilor vremuri. Un asemenea proiect tocmai a fost finalizat: "La bloc, dar nu intre blocuri, in oras, dar nu in aglomeratie". O abordare plina de viata in molcomul Pacurari,…

- Franciza de agentii imobiliare Re/Max Romania a anuntat luni ca a inregistrat un avans de 35% al afacerilor dupa primele sase luni si mizeaza pe un plus de 40% in acest an, pana la 2,8 milioane euro. Compania a intermediat in primul semestru peste 1,000 de tranzactii imobiliare, in valoare de 40 de…

- Un contract de achizitie pentru 105 autobuze Menarinibus Citymood, necesare transportului local de calatori in municipiul Brasov, a fost semnat vineri, la Primaria Brasov, in prezenta primarului George Scripcaru, a ambasadorului Turciei la Bucuresti, Koray Ertas, si a reprezentantilor BERD si ai regiei…

- O spargere a avut loc, in miez de noapte, la magazinul Altex situat pe Calea Moților din Alba Iulia, hoții furand mai multe produse electronice, intre care laptopuri și telefoane, posibil și aparate de fotografiat, in valoare de 30.000 de euro. Se pare ca ar fi vorba de patru hoți și complici ai acestora.…

- Spaces, furnizor de spații de lucru creative, este unul dintre chiriașii primei cladiri din complexul Campus 6, pe care dezvoltatorul imobiliar Skanska o va finaliza in trimestrul trei al acestui an, tranzacție de inchiriere intermediata de catre CBRE. In cladirea Campus 6.1, International Workspace…