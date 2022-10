Ca-n vestul sălbatic: un curier care livra mâncare noaptea în București, atacat cu spray lacrimogen și deposedat de mâncare Un curier a fost atacat de o banda de talhari pe o strada din Sectorul 4. Doua persoane necunoscute i-au pulverizat in fața spray iritant lacrimogen, apoi l-au deposedat de mai multe pachete cu mancare. Hoții au furat mancarea și au imparțit-o intre ei. Patru tineri cu varstele cuprinse intre 18 și 21 de ani […] The post Ca-n vestul salbatic: un curier care livra mancare noaptea in București, atacat cu spray lacrimogen și deposedat de mancare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Politistii au retinut patru tineri care au talharit un curier ce livra mancare in Sectorul 4, informeaza un comunicat al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) transmis, marti, AGERPRES.

