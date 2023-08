Ca între vecini: Ucraina a exclus România de pe lista de „mulțumiri” pentru ajutorul în război Cu ocazie zilei naționale, sarbatorita pe 24 august, Ucraina a omis sa trimita un mesaj de mulțumire, cu toate ca țara noastra s-a implicat activ in ajutorarea Ucrainei de la inceputul razboiului pana in prezent. Pe contul de Twitter al Ministerului ucrainean al Apararii a fost lansata o campanie de mulțumiri, care a inclus 21 de postari pentru 18 membri NATO: Marea Britanie, SUA, Canada, Estonia, Spania, Franța, Olanda, Luxemburg, Italia, Danemarca, Norvegia, Germania, Cehia, Slovacia, Polonia, Lituania, Letonia și Finlanda. De asemenea, in cadrul acestei campanii s-au transmis mesaje de mulțumire… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

