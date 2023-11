Că hipermarketul nu e muzeu, deocamdată. Bătaie pe frigidere și mașini de spălat A fost bataie pe frigidere și mașini de spalat, la Arad. S-au calcat in picioare ca sa prinda reduceri la deschidere. Un parc de retail! Val mare de clienți, parcarea plina ochi și ea, șoferii și-au lasat mașinile care cum a putut și a dat fuga sa iși ia frigideru`. Imbulzeala, ce mai… Și mai erau și carucioarele, mari și acelea, ca pentru electrocasnice, sa incapa, ca sa nu mai spunem ca erau și cate doua la purtator… Apoi a venit randul sa se inghesuie la raft. Acolo a fost ceva mai dificil, ca mulți doritori de televizoare au vrut sa plece acasa nu cu unu, ci cu 10. Familie mare, nu știm, … Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

