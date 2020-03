Stiri pe aceeasi tema

- Clubul bucurestean Expirat a luat decizia de a anula - cu efect imediat - toate evenimentele cu desfasurare in Halele Carol anuntate pentru urmatoarea perioada: concerte, petreceri cu DJ si conferinte, cu desfasurare programata - deocamdata - pentru luna martie.

- Filarmonica "George Enescu" anunta reprogramarea tuturor concertelor din perioada 10-22 martie, ca urmare a recomandarilor oficiale in privinta masurilor de preventie fata de noul coronavirus. "In urma extinderii epidemiei virale cu Covid-19 si a recomandarilor oficiale in privinta luarii de masuri…

- Bursele din intreaga lume se prabușesc, pe fondul raspandirii coronavirusului și scaderii pretului petrolului. Japonia se indreapta spre recesiune, euro și aurul cresc masiv Principalele burse din Asia inregistrau pierderi semnificative luni, victime ale propagarii epidemiei mondiale de coronavirus…

- Organizația Mondiala a Sanatații a ridicat nivelul de amenințare legat de noul coronavirus la ”foarte ridicat”, din cauza propagarii accelerate în special în Coreea de Sud și Iran, destablizând economia lumii, relateaza AFP. În Coreea de Sud, autoritațile au înregistrat…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in scadere sedinta de luni, iar la 30 de minute de la debut consemna tranzactii de 5,8 milioane de lei (1,2 milioane de euro).Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 companii, inregistra o depreciere de 0,84%, pana la 9.943,86…

- Obligațiunile BT Leasing (BTL) au debutat pe 23 decembrie 2019 la tranzacționare pe piața reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti si devine a doua companie a Grupului Financiar Banca Transilvania care foloseste mecanismele de finanțare ale Bursei de Valori Bucuresti. Prin listarea obligațiunilor…

- In contextul informatiilor care au fost vehiculate de mass-media in legatura cu proceduri penale in derulare la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (A.N.R.P.), dorim sa facem urmatoarele precizari: Activitatea A.N.R.P. se desfasoara fara niciun impediment si nu a fost afectata de…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a anuntat luni ca va introduce la inceputul anului 2020 un program pilot destinat intermediarilor care activeaza sau care intentioneaza sa activeze ca Market Maker pentru actiuni, in vederea imbunatatirii lichiditatii actiunilor respective.