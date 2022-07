Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 29 de ani, din comuna Smeeni, a fost ranita intr-un accident produs pe DJ 203D, in afara localitatii Tintesti. Soferita a intrat in coliziune cu un autocamion care circula in aceeasi directie.

- O tanara a fost ranita, in urma unui accident produs in aceasta seara, pe DJ203D, in afara localitații Țintești. „Din primele verificari de la fața locului s-a stabilit faptul ca in timp ce conducea autoturismul din direcția Țintești catre Buzau, o șoferița in varsta de 29 de ani, din Smeeni, a intrat…

- La ora difuzarii acestei știri, traficul se desfașoara dirijat pe DJ203D, in afara localitații Țintești. Din primele verificari de la fața locului s-a stabilit faptul ca in timp ce conducea autoturismul din direcția Țintești catre Buzau, o șoferița in varsta de 29 de ani, din Smeeni, a intrat in coliziune…

- Articolul Accident provocat de un șofer beat. S-a oprit cu mașina in zidul unei case se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Casa unei familii din Smeeni, județul Buzau, a fost serios zguduita, sambata dupa-amiaza, in momentul in care un autoturism a patruns prin gard și s-a proprtit in perete. Șoferul…

- Un accident rutier a avut loc marti, 3 mai, in judetul Constanta.Conform informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta, coliziunea s a produs intre un autoturism si un microbuz, pe DN38, in zona localitatii Pelinu.In urma impactului, a rezultat o victima.Potrivit sursei…

- Marți la pranz in timp ce conducea autoturismul pe strada Grigore Alexandru Ghica din municipiul Suceava, in dreptul unui imobil, un barbat de 22 de ani din comuna Hanțești a intrat in coliziune fața-spate cu autoturismul condus regulamentar in fața sa de o femeie de 35 de ani din municipiul Radauți.…

- Un grav accident rutier s-a produs, astazi, pe Șoseaua Pogonele, la ieșirea din municipiul Buzau spre Țintești. Doua persoane, un preot și un dascal, au ajuns la spital. In jurul orei 14:00, parintele Catalin Stanciu de la parohia Maxenu se afla la volanul autoturismului personal, circuland dinspre…

- Articolul Doi tineri au fost raniți intr-un accident produs langa municipiul Buzau. Au intrat cu mașina intr-un pom se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Traficul auto este dirijat la ieșire din municipiul Buzau spre Șoseaua Pogonele, din cauza unui accident rutier soldat cu ranirea a dousa persoane.…