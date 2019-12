Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul cunoscut cu probleme psihice si-a injunghiat ambii parinti, in urma unui conflict, dupa care a fugit, acesta fiind gasit de politisti la scurt timp. Scandalul a avut loc pe raza localitatii Balta Doamnei. „In baza sesizarii, la fata locului s-a deplasat un echipaj de politie care a constat faptul…

- Tanarul de 23 de ani din Prahova, care a evadat de la Sectia Ojasca a Spitalului de Neuropsihiatrie de la Sapoca, a fost gasit spanzurat, luni dupa-amiaza, in padurea din apropierea localitatii Unguriu, din judetul Buzau.

- In urma cu puțin timp, tanarul cu afecțiuni psihice fugit din Secția Ojasca fost gasit mort in extravilanul localitații Unguriu. Barbatul in varsta de 23 de ani, din Prahova, fugise din spital in cursul acestei zile, alertand autoritațile din intreg județul. In jurul orei 14:00, barbatul a fost gasit…

- Un barbat in varsta de 23 de ani, din Prahova, cu afectiuni psihice, internat si aflat in executarea unei masuri de siguranta la Sectia Ojasca a Spitalului Sapoca, este cautat de politisti dupa ce, luni, a parasit incinta institutiei medicale, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Buzau.…

- Un pacient de la Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca a fugit din unitatea medicala. Poliția avertizeaza ca tanarul cu afecțiuni psihice este agresiv. La același spital, in vara, un barbat de 38 de ani a atacat cu un stativ 13 pacienti, dintre care 7 au murit.Polițiștii buzoieni au fost sesizați…

- Polițiștii buzoieni au fost sesizați cu privire la faptul ca un bolnav cu afecțiuni psihice, in varsta de 23 de ani, din Prahova, internat și aflat in executarea unei masuri de siguranța, a parasit incinta Secției Ojasca din cadrul Spitalului de neuropsihiatrie și pentru masuri de siguranța Sapoca.…

- Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca va organiza concurs pentru ocuparea a 25 de posturi, dintre care noua posturi de medici. Potrivit Biroului de relatii publice al institutiei, pentru 16 posturi s-a stabilit data concursului, prima proba urmand a avea loc in ajunul Craciunului,…

- Este cea de-a șaptea victima a unui pacient cu etilism cronic, intr-un puseu acut de furie a atacat, in urma cu o luna, alți 13 bolnavi internați in spital. La o luna dupa atacul sangeros de la Spitalul de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca din Buzau, numarul victimelor care și-au pierdut…