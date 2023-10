Stiri pe aceeasi tema

- ACUZAȚII DE COMPLICITATE… Catalin Toma, director adjunct in cadrul Consiliului Județean (CJ), este al doilea om, dupa Valeriu Caragața, implicat in dosarul șpagii de 1,25 mil. lei, primita de președintele CJ. Acesta este manager tehnic in proiectul Drumului strategic Barlad-Laza-Codaești și omul de…

- LA SARMALE, INAINTE!… Vasluiul a devenit de mai bine de o saptamana ortocentrul spagii din Romania, dupa ce Dumitru Buzatu a fost prins cu ditamai mita in deja celebra geanta maro, insa viata merge inainte! La Husi, de pilda, s-a mers mai prudent si s-a mizat pe o mita electorala, camuflata cu mai multa…

- TEATRU… Scene de un dramatism cat casa, luni dupa-amiaza, la Consiliul Județean Vaslui, acolo unde Ana Maria Obreja, secretara lui Dumitru Buzatu, ar fi leșinat. Inițial, aceasta anunțase ca azi iși ia concediu medical, insa dupa ora 12.00 a revenit la serviciu și s-a plantat in biroul de unde ani de…

- DOI IN UNU… Dupa reținerea lui Dumitru Buzatu, prins in flagrant luand mita de 1,25 milioane de lei, DNA anunța o noua bomba. Reținerea și a expertului ieșean Radu Judele, cel care a fost complicele președintelui de CJ Vaslui, cand acesta a inceput șantajul impotriva firmei care a caștigat cele doua…

- In disperarea de a prezenta realizari marete, primarul Boros se face din nou de ras si compromite si institutia. Pe pagina Primariei, se anunta ca se „inaugureaza extinderea zonei de picnic amenajata de Primaria Barlad”, iar cei de la bere Ciucas (cei care au donat materialele de constructie si au amenajat…

- ȘOȘEAUA DE CENTURA… Lucrarile Variantei de Ocolire a Barladului progreseaza și procentul de realizare a ajuns la 65.20%. Firma care executa lucrarea, SC Concelex București, a mai lucrat in ultima luna la suprabetonare, la armatura și a terasat aproape toate podurile și podețele, cu marea excepție a…

- De Gelu Irimia „Am avut onoarea de a reintalni și de a purta discuții cu un lider remarcabil – președintele Consiliului Județean Vaslui, domnul Dumitru Buzatu. A fost o intalnire deosebita, cu un lider dedicat progresului și un adevarat prieten al minoritații rome. Implicarea sa și sprijinul pentru…

- DOAMNE AJUTA… La Barlad, dupa cum ne informeaza primarul Boroș, a inceput refacerea trotuarelor pe Bulevardul Republicii. Echipele lucreaza deja de cateva zile, dinspre Gradina Publica spre centru. Ca sa ne convingem, primarul Boroș ne-a pus la dispoziție fotografiile executate de consilierii sai de…