Perechea Mihaela Buzarnescu/Irina Hromaceva s-a calificat, joi, in finala probei de dublu din cadrul turneului Nordea Open, de la Bastad, cu premii totale de 115.000 de dolari. Buzarnescu si colega sa au trecut in semifinale de echipa Jessy Rompies/Olivia Tjandramulia (Indonezia/Australia), scor 6-2, 6-1, intr-o ora si un minut. La simplu, Mihaela Buzarnescu, locul 127 WTA, a fost invinsa in sferturile de finala de Viktoria Tomova (Bulgaria), locul 112 WTA, scor 6-3, 6-0, intr-o ora si 23 de minute.