- Jucatoarea de tenis Elena Gabriela Ruse a declarat forfait pentru meciul pe care echipa Romaniei il va sustine contra Poloniei, pe 15 si 16 aprilie, in primul tur al calificarilor competitiei Billie Jean King Cup, din cauza unei inflamatii cardiace. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Gabriela Ruse nu va face parte din echipa Romaniei pentru intalnirea cu Polonia din primul tur al calificarilor competitiei Billie Jean King Cup (15 si 16 aprilie), din cauza unei inflamatii cardiace.

- Horia Tecau a inlocuit-o pe Simona Halep din echipa de FedCup a Romaniei (actuala Billie Jean King Cup), fosta lidera mondiala acuzand o accidentare care o va impiedica sa joace contra Poloniei. Astfel, Horia Tecau a selecționat-o pe Raluca Olaru. Horia Tecau se va baza la meciul cu Polonia pe Gabriela…

- Mihaela Buzarnescu s-a desparțit, dupa doar șase luni, de Marco Dulca, jucatorul de la Chindia Targoviște, fiul lui Cristi Dulca, antrenorul naționalei feminine de fotbal. Deși pareau sa aiba o relație frumoasa, in ciuda faptului ca tenismena este cu 11 ani mai in varsta, cei doi i-au pus punct. Mihaela…

- Simona Halep, Irina Begu, Monica Niculescu și Gabriela Ruse sunt jucatoarele convocate pentru intalnirea cu Polonia de pe 15-16 aprilie, din barajul pentru turneul final al Billie Jean King Cup (fosta FedCup). Meciurile vor avea loc la Radom, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Tenis.

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse (24 ani, 57 WTA) a ratat calificarea in turul al doilea al turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California, SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 8.584.055 dolari. In runda inaugurala, romanca a fost invinsa, in trei seturi,…

- Jucatoarele noastre si-au aflat primele adversare la Australian Open,la fel ca si controversarul lider mondial Novak Djokovic. Prapad printre favorite la Sydney * Jucatoarele noastre fruntase si-au aflat adversarele din primul tur al Australian Open. Simona Halep (15 WTA) va evolua cu poloneza Magdalena…

- Gabriela Ruse (24 de ani, 82 WTA) s-a calificat in aceasta dimineața in optimile de finala ale turneului de la Sydney, competiție de categorie WTA 500. Jucatoarea noastra a invins-o in doua seturi pe poloneza Magdalena Frech (locul 105), scor 6-2, 3-6, 6-4. Ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut…