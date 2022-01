Stiri pe aceeasi tema

- Analistul politic Radu Tudor crede ca Rusia nu va mișca un deget impotriva Romaniei.”In cazul in care situația de securitate din Ucraina se degradeaza foarte puternic, vom vedea daca ne vom confrunta cu un val de refugiați și care este responsabilitatea, dar și implicarea Ministerului de Interne in…

- Peste 100.000 de soldați pe granița cu Ucraina, pregatiți sa treaca frontiera imediat ce Vladimir Putin da ordinul de atac. Azi, omenirea este mai aproape de un conflict major decat a fost vreodata in ultimii 30 de ani, de la caderea Cortinei de Fier. Și, din pacate, Romania este tarata de aliați in…

- Maia Sandu spune ca a scos Republica Moldova din izolare, însa, prof. univ. Dan Dungaciu, director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. Bratianu” al Academiei Române (ISPRI) are o cu totul alta parere. Potrivit lui Dungaciu, ”Republica…

- Polita si Parchetul au declansat o ancheta dupa ce un angajat al Ambasadei Rusiei la Bucuresti a semnalat disparitia unei sume de bani din seiful Reprezentantei Ministerului Apararii al Federatiei Ruse pentru activitatea comemorativa de cinstire a eroilor in Romania. Conform Politiei Capitalei, la…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a pus fața in fața firmele din domeniul medical din Romania și Israel,in cadrul unei intalniri online, o premiera in domeniu. Acțiunea fost pusa la punct de Camera de Comerț Timiș in parteneriat cu Ambasada Statului Israel la București și Misiunea Economica…

- FOTO: Primarul USR din Alba Iulia la intalnire cu ambasadorul Rusiei in Romania, in plin scandal mondial. Despre ce au discutat Primarul municipiului Alba Iulia a mers la București, pentru a se intalni cu ambasadorul Rusiei in Romania, fix in perioada in care Rusia comaseaza armata la granița cu Ucraina. …

- Tema conversatiei se refera la convorbirea pe care a avut-o cu președintele Rusiei - Vladimir Putin și despre temerile legate de o invazie in Ucraina, a anunțat Casa Alba.Joe Biden va avea o discuție telefonica cu liderii Grupului celor noua de la București, format din aliații din flancul estic al NATO,…

- Secretarul de stat al MAE din România, Dan Neculaescu, a reiterat solicitarea adresata deja parții ucrainene privind recunoașterea oficiala a inexistenței așa-zisei „limbi moldovenești”, anunța MAE român într-un comunicat de presa. Solicitarea a fost facuta în…